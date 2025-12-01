Cinco bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta segunda-feira

O Serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê passa por cinco bairros da Capital, nesta segunda-feira (1°). O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, é reforçado nos bairros: Monte Castelo, Coronel Antonino, São Francisco, Santo Antônio e Jardim Panamá.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h.

Confira as rotas:

Monte Castelo : Rua da Pipa, com Rua do Cascão;

: Rua da Pipa, com Rua do Cascão; Coronel Antonino : Rua Veridiana, com Rua Dom Carlo;

: Rua Veridiana, com Rua Dom Carlo; São Francisco : Rua Pedro Celestino, com Rua Júlio Dittmar;

: Rua Pedro Celestino, com Rua Júlio Dittmar; Santo Antônio : Rua Guanabara, com Rua Recife;

: Rua Guanabara, com Rua Recife; Panamá: Rua Papagaio, com Rua Tenere.

Os moradores devem abrir portas e janelas para maior eficácia do inseticida, assim o veneno atinge os locais onde há probabilidade de presença dos mosquistos.

Os serviços podem ser adiados ou cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.