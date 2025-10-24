Cinco bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta sexta-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta sexta-feira (24).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Nova Lima, Rita Vieira, Universitário, Pioneiros e Jardim Centro Oeste.

Confira o itinerário completo

Nova Lima – R. Venâncio Aires, com R. Elias Chacha

– R. Venâncio Aires, com R. Elias Chacha Rita Vieira – R. Delcides Mariano, com R. Vera Cruz

– R. Delcides Mariano, com R. Vera Cruz Universitário – R. Paraisópolis, com R. Bismarque

– R. Paraisópolis, com R. Bismarque Pioneiros – R. Ana Luísa de Souza, com R. Pedro Lopes de Souza

– R. Ana Luísa de Souza, com R. Pedro Lopes de Souza Centro Oeste – Av. Marajoara, com R. Adélia Amado

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.