Cinco bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta terça-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta terça-feira (9).
As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Leblon, Aero Rancho, Centenário, Lageado e Tiradentes.
Confira o itinerário completo
- Leblon – R. Felipe Calarge, com R. Amin Lescani
- Aero Rancho – R. Prímula, com R. Lírio Azul
- Centenário – R. da Ferradura, com R. Bicudo
- Lageado – R. Benedito Maia de Figueiredo, com R. Armando Franco
- Tiradentes – R. dos Ferreiros, com R. dos Dentistas
Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.
Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno