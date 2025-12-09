Cinco bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta terça-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta terça-feira (9).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Leblon, Aero Rancho, Centenário, Lageado e Tiradentes.

Confira o itinerário completo

Leblon – R. Felipe Calarge, com R. Amin Lescani

Aero Rancho – R. Prímula, com R. Lírio Azul

Centenário – R. da Ferradura, com R. Bicudo

Lageado – R. Benedito Maia de Figueiredo, com R. Armando Franco

Tiradentes – R. dos Ferreiros, com R. dos Dentistas

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno