Cinco clubes de MS aparecem no Ranking da CBF; Federação segue como penúltima

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta semana o Ranking Nacional de Clubes 2026, que considera desempenho dos times no futebol nacional entre 2021 a 2025. Cinco times de Mato Grosso do Sul aparecem entre os 235 listados, na classificação de Federações, o estado se manteve na penúltima posição em 26° lugar.

O Operário desbancou o Costa Rica como melhor rankeado do estado, o Galo subiu 21 posições e chegou à 93° posição geral, com 783 pontos. A Cobra do Norte caiu quinze posições, agora em 124° com 456 pontos.

Confira as colocações dos times de Mato Grosso do Sul no Ranking:

93° Operário – 783 pontos;

– 783 pontos; 124° Costa Rica – 456 pontos;

– 456 pontos; 200° Dourados AC – 125 pontos;

– 125 pontos; 223° Águia Negra – 76 pontos;

– 76 pontos; 234° Aquidauanense – 10 pontos.

O ranking é atualizado anualmente e leva em conta o desempenho dos clubes em competições nacionais e regionais nos últimos cinco anos. A lista é utilizada como critério de classificação para torneios como a Série D do Campeonato Brasileiro. Também influencia os valores das cotas de participação na Copa do Brasil e define os cabeças de chave nos sorteios das competições nacionais.