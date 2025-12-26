Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ESPORTES

Cinco clubes de MS aparecem no Ranking da CBF; Federação segue como penúltima

Operário supera o Costa Rica, sobe 21 posições e alcança o 93º lugar nacional

Arthur Ayres

Classificação considera desempenho dos clubes entre as temporadas de 2021 a 2025 - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67
Classificação considera desempenho dos clubes entre as temporadas de 2021 a 2025 - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta semana o Ranking Nacional de Clubes 2026, que considera desempenho dos times no futebol nacional entre 2021 a 2025. Cinco times de Mato Grosso do Sul aparecem entre os 235 listados, na classificação de Federações, o estado se manteve na penúltima posição em 26° lugar.

O Operário desbancou o Costa Rica como melhor rankeado do estado, o Galo subiu 21 posições e chegou à 93° posição geral, com 783 pontos. A Cobra do Norte caiu quinze posições, agora em 124° com 456 pontos.

Confira as colocações dos times de Mato Grosso do Sul no Ranking:

  • 93° Operário – 783 pontos;
  • 124° Costa Rica – 456 pontos;
  • 200° Dourados AC – 125 pontos;
  • 223° Águia Negra – 76 pontos;
  • 234° Aquidauanense – 10 pontos.

O ranking é atualizado anualmente e leva em conta o desempenho dos clubes em competições nacionais e regionais nos últimos cinco anos. A lista é utilizada como critério de classificação para torneios como a Série D do Campeonato Brasileiro. Também influencia os valores das cotas de participação na Copa do Brasil e define os cabeças de chave nos sorteios das competições nacionais.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos