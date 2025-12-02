Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ECONOMIA E SAÚDE

Cinco empresas disputam PPP que vai modernizar o Hospital Regional

Leilão será na quinta-feira, na Bolsa de Valores de São Paulo, e definirá a empresa responsável por obras, modernização e serviços não assistenciais do HRMS

Fernando de Carvalho

Empresa ganhadora será responsável por obras, modernização e serviços não assistenciais do HRMS - Foto: Divulgação/Governo de MS
Empresa ganhadora será responsável por obras, modernização e serviços não assistenciais do HRMS - Foto: Divulgação/Governo de MS

Mato Grosso do Sul recebeu cinco propostas de empresas interessadas na PPP (Parceria Público-Privada) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. A entrega dos envelopes ocorreu nesta segunda-feira (1º), na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

O leilão está marcado para quinta-feira (4), às 13h (horário de MS), também na Bolsa de Valores.

A concorrência envolve a contratação de uma parceria para execução de serviços não assistenciais e para investimentos de infraestrutura no HRMS. O hospital continuará público, com atendimento 100% gratuito pelo SUS e gestão assistencial mantida pelo Governo do Estado.

O critério de julgamento será o de menor valor de contraprestação pública máxima. Após a abertura dos envelopes, devem seguir para a fase de lances em viva voz as propostas até 10% acima da melhor classificada, com participação mínima de três concorrentes.

A empresa vencedora ficará responsável pela construção de novos blocos, reforma das instalações existentes e aquisição de equipamentos médico-hospitalares, além de mobiliário e materiais cirúrgicos.

Também assumirá serviços como recepção, limpeza, lavanderia, vigilância, portaria, manutenção predial, engenharia clínica, nutrição e dietética, logística de almoxarifado e farmácia, transporte interno, estacionamento e gestão de utilidades.

O modelo prevê ainda a administração de setores como a Central de Material Esterilizado (CME), serviços de arquivo médico e estatística, gases medicinais, rouparia, necrotério e apoio ao atendimento domiciliar.

A previsão é que a disputa de quinta-feira defina a empresa responsável pela parceria, considerada uma das maiores licitações do setor de saúde já realizadas no Estado.

*Com informações do Governo de MS

