Cinco pessoas ficaram feridas em acidente na BR-163

Cinco pessoas ficaram feridas após um grave acidente na BR-163, em São Gabriel do Oeste, quando um carro que seguia em direção a Campo Grande, tentou realizar uma ultrapassagem, mas acabou aquaplanando. Com isso, o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária.

O condutor não conseguiu parar a tempo e colidiu frontalmente contra um outro carro, com placas de Várzea Grande, no estado de Mato Grosso. A concessionária que administra a rodovia foi acionada para prestar socorro e encaminhou as vítimas ao hospital de São Gabriel do Oeste.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local, acompanhando a ocorrência e prestando apoio às equipes de resgate. O estado de saúde das vítimas ainda não foi informado. O acidente ocorreu no final da manhã de ontem e as informações são da PRF.