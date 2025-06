Cinco são presos por furto de gado em Corumbá

Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (4) pelo crime de abigeato — furto de animais — na zona rural de Corumbá. A prisão ocorreu durante um bloqueio na rodovia MS-454, quando policiais abordaram uma picape de cor prata que transportava cortes de carne bovina na carroceria.

No momento da abordagem, os ocupantes do carro apresentaram versões desencontradas sobre a origem da carne. Enquanto os policiais faziam a checagem, receberam a informação de um furto de gado em uma fazenda nas proximidades. As características do veículo relatadas pela vítima coincidiram com o automóvel parado.

Diante da evidência, os cinco abordados admitiram que estavam juntos e haviam abatido um animal em uma propriedade rural sem o conhecimento do dono. Segundo relataram, o abate foi feito diretamente no pasto da fazenda.

O grupo foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado e será investigado.

As ações ocorreram como parte de operações de rotina na fronteira realizadas por equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas.

*Com informações do DOF