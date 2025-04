Cinco são presos por tráfico de drogas no Bairro Manoel Taveira, em Campo Grande

Cinco pessoas foram presas neste domingo (6) suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Manoel Taveira, região noroeste de Campo Grande. A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina do Batalhão de Choque da Polícia Militar e resultou na apreensão de drogas, celulares, dinheiro e um revólver.

A ocorrência teve início quando os policiais abordaram um homem que conduzia uma motocicleta Honda CG preta, semelhante a um veículo que havia sido furtado. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou entrar rapidamente em uma residência, mas foi interceptado no portão.

Com ele foram encontradas porções de cocaína (2,8 gramas) e R$ 150 em dinheiro. O suspeito relatou ter comprado a droga naquele mesmo imóvel.

Durante a abordagem, outro homem que estava no quintal da casa correu para dentro da residência, levantando suspeitas. Os policiais entraram no local e encontraram mais quatro pessoas.

No interior do imóvel, foram localizados 3,7 quilos de maconha, armazenados em uma mala, e 86 gramas de cocaína prontas para venda.

Motos que foram apreendidas durante abordagem – Foto: Divulgação/Batalhão de Choque

Também foram apreendidos sete celulares, R$ 1.180 em dinheiro e um revólver calibre .38 com cinco munições, escondido nos fundos da casa. Em frente ao imóvel, duas motocicletas utilizadas pelos suspeitos também foram vistoriadas. Em uma delas havia 248 gramas de maconha.

De acordo com os policiais, os veículos estavam sendo usados para entregas de drogas na região. Os cinco suspeitos, juntamente com os entorpecentes, armas e os veículos apreendidos, foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

A ocorrência será investigada para apurar o envolvimento dos detidos em uma possível rede de distribuição de drogas na capital.

*Com informações do Batalhão de Choque