Campo Grande

OPORTUNIDADE

Cinco vagas para professores substitutos estão disponíveis no IFMS em Nova Andradina

Seleção tem salários de até R$ 9 mil e inscrições até o dia 12 de outubro

Fernando de Carvalho

Foto: Reprodução
Seleção tem salários de até R$ 9 mil e inscrições até o dia 12 de outubro - Foto: Reprodução

Cinco vagas para professores substitutos estão disponíveis no campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Nova Andradina. As áreas contempladas são: Administração, Educação Física, Geografia, Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web, além de Português/Espanhol.

A jornada prevista é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 4.326,60 a R$ 9.058,29, conforme a titulação do candidato.

As inscrições podem ser feitas entre até o dia 12 de outubro de 2025, pelo site do IFMS, mediante taxa de R$ 50. O processo seletivo será composto por prova de desempenho didático e análise de títulos.

De acordo com o edital, a validade da seleção será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período após a homologação no Diário Oficial da União.

