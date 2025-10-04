Cinco vagas para professores substitutos estão disponíveis no IFMS em Nova Andradina

Cinco vagas para professores substitutos estão disponíveis no campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Nova Andradina. As áreas contempladas são: Administração, Educação Física, Geografia, Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web, além de Português/Espanhol.

A jornada prevista é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 4.326,60 a R$ 9.058,29, conforme a titulação do candidato.

As inscrições podem ser feitas entre até o dia 12 de outubro de 2025, pelo site do IFMS, mediante taxa de R$ 50. O processo seletivo será composto por prova de desempenho didático e análise de títulos.

De acordo com o edital, a validade da seleção será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período após a homologação no Diário Oficial da União.