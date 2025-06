Cinema tcheco ganha mostra gratuita em Campo Grande

Clássicos da animação e da fantasia produzidos entre os anos 1940 e 1970 na antiga Tchecoslováquia ganham espaço no Museu da Imagem e do Som (MIS), de 4 a 7 de junho, com entrada gratuita.

A mostra “Nas Asas da Imaginação Tcheca” reúne obras marcantes do cinema europeu e reafirma os laços culturais entre Mato Grosso do Sul e a República Tcheca.

A programação contempla quatro longas-metragens e uma sessão especial de curtas infantis, com curadoria do Consulado-Geral da República Tcheca em São Paulo. Entre os destaques, estão filmes de cineastas renomados como Karel Zeman, Jiří Trnka e Hermína Týrlová.

As sessões serão realizadas no terceiro andar do Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Centro de Campo Grande.

Riqueza estética e crítica social

Conhecido por unir lirismo, surrealismo, crítica social e humor, o cinema tcheco se destaca por sua inventividade — especialmente nas produções animadas. A mostra apresenta uma seleção que dialoga tanto com o público adulto quanto com as novas gerações.

“A mostra revela uma grande tradição cinematográfica europeia e promove o intercâmbio entre diferentes olhares e inspirações culturais. Com as exibições queremos democratizar o acesso a grandes obras e aproximar a arte brasileira da produção cultural tcheca”, avalia Márcio Veiga, coordenador do MIS.

Conexões históricas com MS

A presença do cinema tcheco em Mato Grosso do Sul também remete à história de cidades como Batayporã e Bataguassu, fundadas pelo empresário tcheco Jan Antonin Bata. Após deixar seu país durante a Segunda Guerra Mundial, Bata estabeleceu laços com o Brasil, fortalecendo a relação cultural entre as nações.

Atualmente, Batayporã mantém um curso de língua e cultura tcheca em parceria com o governo da República Tcheca. A cidade também abriga o Centro de Memória Jindrich Trachta, com um rico acervo sobre a colonização tcheca na região.

A mostra contará com a presença do cônsul honorário Evandro Amaral Trachta e Silva. “A cultura é uma forma elevada de diplomacia, e eventos como este contribuem significativamente para o estreitamento dos laços entre os povos”, destaca.

Programação

4/06 (quarta-feira), às 19h: Sonho de Uma Noite de Verão

5/06 (quinta-feira), às 19h: O Assassinato do Sr. Diabo

6/06 (sexta-feira), às 19h: Viagem ao Fim do Universo

7/06 (sábado), das 16h às 18h: Sessão de Curtas Infantis

– Ferda, a Formiga

– A Cabana de Pão de Gengibre

– Por que a Girafa Chora

– Galinhas Mal Desenhadas

7/06 (sábado), às 19h: O Barão Fanfarão

*Com informações da Fundação de Cultura de MS