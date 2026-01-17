Cinturão Ortopédico faz quase 2 mil atendimentos de urgência em MS em 7 meses

O Programa Cinturão Ortopédico, voltado ao atendimento de urgência em ortopedia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso do Sul, registrou 1.983 atendimentos entre junho e dezembro de 2025.

O número aponta para a ampliação do suporte especializado no interior do Estado, em um período de sete meses, com atendimentos realizados em municípios-polo e recebendo solicitações de diversas regiões.

Os procedimentos ocorreram principalmente em Aquidauana, Coxim, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Maracaju e Bataguassu. Entre essas cidades, Aquidauana concentrou o maior volume ao longo dos meses analisados.

Atendimento cresceu ao longo do segundo semestre

De acordo com o levantamento do programa, a evolução mensal indica que os atendimentos aumentaram no segundo semestre, com crescimento mais perceptível a partir de agosto, o que pode estar relacionado ao funcionamento gradual do fluxo regional e à ampliação do acesso ao serviço.

A proposta do Cinturão Ortopédico é atender casos de urgência com apoio regional, para reduzir a necessidade de deslocamentos longos e acelerar a assistência em situações que exigem intervenção ortopédica.

Fraturas lideram causas dos atendimentos

O perfil dos atendimentos aponta que a maior parte das ocorrências está ligada a traumas ortopédicos, principalmente fraturas em membros superiores e inferiores. Entre os diagnósticos mais frequentes, estão:

Fratura da extremidade distal do rádio (220 atendimentos)

(220 atendimentos) Fratura da clavícula (151)

(151) Fratura de outros dedos (123)

(123) Fratura do perônio (fíbula) (72)

(72) Fraturas do punho e da mão não especificadas (71)

(71) Fraturas de ossos do metacarpo (66)

(66) Fratura da extremidade superior do úmero (57)

(57) Fratura da extremidade distal da tíbia (48)

(48) Fratura de ossos do metatarso (47)

(47) Luxação da articulação do ombro (44)

Os números reforçam o peso de acidentes e quedas entre os casos que mais levam pacientes a buscar atendimento de urgência em ortopedia no Estado.

Miranda e Coxim lideram solicitações ao programa

Além dos atendimentos feitos nos municípios onde há estrutura para receber os pacientes, o programa também registrou as cidades que mais encaminharam solicitações. Os maiores volumes vieram de:

Miranda (218)

(218) Coxim (169)

(169) Nioaque (130)

(130) Maracaju (129)

(129) Bonito (109)

(109) Bodoquena (96)

Outros municípios também recorreram ao serviço ao longo do segundo semestre, conforme a necessidade de atendimento ortopédico de urgência.

Estratégia busca reduzir deslocamentos e acelerar atendimento

O Cinturão Ortopédico faz parte de uma estratégia para descentralizar atendimentos e concentrar os casos em polos regionais, com o objetivo de diminuir transferências para longas distâncias e organizar a rede de urgência ortopédica.

