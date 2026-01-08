Cirurgia cardíaca pediátrica em bebê prematuro é realizada em Campo Grande

O início de 2026 trouxe um marco importante para a saúde pediátrica em Mato Grosso do Sul. José Davi, um recém-nascido prematuro de apenas 7 dias e 1,450 kg, passou por uma delicada cirurgia cardíaca para correção de Persistência do Canal Arterial (PCA) no Hospital Unimed Campo Grande. Este foi o primeiro procedimento desse tipo realizado na unidade, representando um avanço na oferta de assistência de alta complexidade no estado.

Preparação e cuidado multiprofissional

O procedimento foi resultado de meses de planejamento multiprofissional, que envolveram adequação de protocolos, investimento em tecnologia e capacitação da equipe médica e assistencial. Todo o processo foi conduzido com atenção técnica rigorosa e cuidado humanizado, garantindo segurança ao paciente e acolhimento à família. A cirurgia, que durou pouco mais de duas horas, transcorreu conforme o esperado e teve desfecho positivo.

Depoimento da equipe médica

“É muito gratificante realizar uma cirurgia tão complexa em um hospital preparado para atender recém-nascidos, que exigem cuidados específicos. O resultado foi muito satisfatório, e temos perspectivas de ampliar ainda mais os procedimentos cardíacos pediátricos em Campo Grande com segurança”, afirmou a cirurgiã cardíaca pediátrica Dra. Aparecida Afif, com 30 anos de experiência.

Recuperação e acompanhamento

Após a cirurgia, José Davi, que agora completa 35 semanas de vida, permanece internado na ala pediátrica do hospital, recebendo acompanhamento contínuo da equipe médica. Sua mãe, Paula Patrícia Silva de Oliveira Santos, relata que o acolhimento da equipe hospitalar trouxe segurança e tranquilidade em um momento de grande ansiedade.