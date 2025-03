Cirurgias ortopédicas pelo SUS começam a ser realizadas em Costa Rica

Pacientes da região de Costa Rica agora podem realizar cirurgias ortopédicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) sem precisar se deslocar para cidades maiores. Desde a última segunda-feira (24), procedimentos como próteses de quadril e joelho, além de reposição de ligamento e menisco, começaram a ser feitos no município. Nos primeiros dias de atendimento, 36 cirurgias foram realizadas.

A ampliação do serviço busca atender à alta demanda por cirurgias ortopédicas no estado, reduzindo filas de espera e evitando a necessidade de deslocamentos longos para tratamento. Os pacientes passaram por avaliação desde fevereiro e, com o novo fluxo, devem ter mais agilidade no acesso aos procedimentos.

A superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Ângela Benetasso, explica que a ampliação dos atendimentos faz parte da estratégia de regionalização da saúde, garantindo que os casos de média complexidade sejam resolvidos mais próximos dos pacientes.

“A demanda por cirurgias ortopédicas tem sido um grande desafio. Com a descentralização dos atendimentos, conseguimos reduzir o tempo de espera e oferecer mais conforto para os pacientes, que não precisam viajar longas distâncias para realizar os procedimentos”, destacou.

O secretário municipal de Saúde de Costa Rica, Daniel Raykson Lemos Santos, reforça que a oferta local dos procedimentos reduz a demanda reprimida e amplia o acesso ao tratamento.

“Essa parceria permite que o atendimento seja feito no próprio município, evitando que os pacientes precisem se deslocar para outras cidades. Além disso, a iniciativa também beneficia moradores de outras regiões do estado”, afirmou.

As cirurgias começaram a ser realizadas após a contratualização entre a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e a Fundação Hospitalar do município, garantindo que os procedimentos fossem disponibilizados no hospital local.

Atendimentos oftalmológicos também são ampliados

Além dos atendimentos ortopédicos, Costa Rica passou a oferecer tratamentos especializados em retina dentro do programa ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila’.

Nos dias 22 e 23 de março, 86 pacientes passaram por avaliação oftalmológica, sendo que 47 receberam aplicações oculares. O serviço já funciona em Campo Grande, no Hospital São Julião, e será expandido para Fátima do Sul a partir de 4 de abril.

O programa garante exames, aplicações de injeções intravítreas, tratamentos a laser e cirurgias oftalmológicas, proporcionando um atendimento mais completo e acessível para a população.