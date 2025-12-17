Claro faz balanço do ano e vê MS em ciclo de crescimento

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro (PP), afirmou que o Estado vive um dos momentos mais favoráveis de sua história recente, impulsionado por estabilidade política, equilíbrio fiscal e forte ambiente de diálogo entre os Poderes. Em entrevista à Massa FM, o deputado destacou o volume de investimentos públicos e privados e a atuação do Legislativo na consolidação desse cenário.

Segundo Claro, a Assembleia contribuiu para avanços como o incentivo a parcerias público-privadas, especialmente nas áreas de saúde e infraestrutura, além da aprovação de financiamentos que permitem ao Estado manter um dos maiores níveis de investimento público do país.

“Hoje, Mato Grosso do Sul tem o maior investimento público em infraestrutura do Brasil”, afirmou.

Gerson Claro

O deputado citou dados econômicos para sustentar o diagnóstico positivo. O PIB estadual cresceu mais de 13% em 2023, acima da média nacional, e deve fechar 2024 com crescimento em torno de 6%, mantendo projeção superior a 5% para 2025. Claro também ressaltou que o Estado apresenta o menor índice de desocupação do país.

Crescimento Econômico e Diversificação em Mato Grosso do Sul

Para o presidente da Casa, a diversificação econômica é um dos principais diferenciais do atual ciclo de crescimento. Ele mencionou investimentos privados estimados em cerca de R$ 80 bilhões em setores como energia, florestas plantadas, celulose, citricultura e etanol, além da verticalização do agronegócio. “Saímos de um modelo primário para uma economia mais diversificada, o que gera emprego e renda”, disse.

Na avaliação de Gerson Claro, a relação institucional entre a Assembleia e o governo estadual tem sido decisiva para os resultados. Mesmo em um ambiente de divergências ideológicas, o diálogo e o respeito às diferenças garantiram votações e a continuidade das políticas públicas. “As diferenças não atrapalharam o crescimento do Estado”, afirmou.

Investimentos em Educação e Saneamento Básico

O parlamentar também destacou investimentos em áreas essenciais, como educação e saneamento. Segundo ele, mais de 250 escolas estaduais foram totalmente reformadas e o Estado caminha para ser o primeiro do país a universalizar o saneamento básico, medida que tem impacto direto na saúde e na qualidade de vida da população.

Ao falar dos desafios, Claro apontou a necessidade de manter a estabilidade institucional, inclusive em um ano pré-eleitoral. Para ele, o foco deve permanecer na execução de projetos estruturantes e na melhoria das condições de vida da população sul-mato-grossense.

Acompanhe a entrevista completa: