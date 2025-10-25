Veículos de Comunicação
Campo Grande

ECONOMIA

Classe média de MS vai sentir no bolso os efeitos da isenção do IR, diz Simone

Ministra afirma que medida deve devolver quase um “14º salário” ao trabalhador e movimentar a economia do Estado

Fernando de Carvalho

Ministra Simone durante evento em Campo Grande - Foto: Fernando de Carvalho
Ministra Simone durante evento em Campo Grande - Foto: Fernando de Carvalho

Durante a cerimônia de entregas de imóveis da União, realizada nesta sexta-feira (24) em Campo Grande, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que a classe média será diretamente beneficiada com a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

A medida, segundo ela, representa “quase um 14º salário” para trabalhadores sul-mato-grossenses.

“Alguém que ganha R$ 5 mil vai estar isento de imposto de renda. Vai deixar de pagar na ordem de mais ou menos R$ 4.600, R$ 4.700. É um 14º salário”, afirmou Tebet, ao defender que a mudança deve estimular o consumo local.

A ministra reforçou que o recurso tende a retornar ao comércio e aos serviços do Estado.

“Ele não guarda debaixo do colchão, porque precisa pagar a conta. Ele vai fazer uma viagem no final do ano, comemorar o Natal ou pagar prestações ao longo do ano”, disse.

Reforma de moradias populares também deve impulsionar economia

Simone Tebet também mencionou um segundo programa voltado a famílias que já possuem casa própria, mas não dispõem de estrutura básica.

“Temos algo em torno de 5 milhões de brasileiros que têm casa e não têm banheiro dentro das suas casas. É uma forma de poder construir um banheiro, reformar, pintar, fazer um teto. Claro que é subsidiado, não é absolutamente doado”, explicou.

Para ela, além de garantir dignidade, a proposta deve estimular a construção civil e o comércio de materiais.

Parceria federativa

A ministra salientou que as medidas dependem de articulação política no Congresso e parcerias com estados e municípios para avançar no país e em Mato Grosso do Sul.

“Falam muito da Ministra do Orçamento e Planejamento, mas nós somos uma equipe trabalhando com foco em melhorar a vida das pessoas”, declarou.

