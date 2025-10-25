Classe média de MS vai sentir no bolso os efeitos da isenção do IR, diz Simone

Durante a cerimônia de entregas de imóveis da União, realizada nesta sexta-feira (24) em Campo Grande, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que a classe média será diretamente beneficiada com a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

A medida, segundo ela, representa “quase um 14º salário” para trabalhadores sul-mato-grossenses.

“Alguém que ganha R$ 5 mil vai estar isento de imposto de renda. Vai deixar de pagar na ordem de mais ou menos R$ 4.600, R$ 4.700. É um 14º salário”, afirmou Tebet, ao defender que a mudança deve estimular o consumo local.

A ministra reforçou que o recurso tende a retornar ao comércio e aos serviços do Estado.

“Ele não guarda debaixo do colchão, porque precisa pagar a conta. Ele vai fazer uma viagem no final do ano, comemorar o Natal ou pagar prestações ao longo do ano”, disse.

Reforma de moradias populares também deve impulsionar economia

Simone Tebet também mencionou um segundo programa voltado a famílias que já possuem casa própria, mas não dispõem de estrutura básica.

“Temos algo em torno de 5 milhões de brasileiros que têm casa e não têm banheiro dentro das suas casas. É uma forma de poder construir um banheiro, reformar, pintar, fazer um teto. Claro que é subsidiado, não é absolutamente doado”, explicou.

Para ela, além de garantir dignidade, a proposta deve estimular a construção civil e o comércio de materiais.

Parceria federativa

A ministra salientou que as medidas dependem de articulação política no Congresso e parcerias com estados e municípios para avançar no país e em Mato Grosso do Sul.