Clientes do Fort Atacadista concorrem a R$ 1 milhão e prêmios diários em Campo Grande

Consumidores de Campo Grande têm a chance de transformar as compras do dia a dia em grandes prêmios com a campanha “Cliente Milionário”, do Fort Atacadista. A cada R$ 100 gastos em qualquer uma das 10 lojas da rede na Capital, o cliente recebe cupons para concorrer a R$ 1 milhão, além de airfryers sorteadas diariamente.

Para participar, é preciso informar o CPF no caixa e cadastrar-se no site da promoção. Compras com produtos das chamadas “marcas aceleradoras” ou pagas com o cartão próprio da rede, o VuonCard, geram cupons em dobro.

“O próprio sistema já faz a contagem dos números da sorte. Não há emissão de cupons físicos, tudo é feito online”, explicou Rafaellen Duarte, coordenadora de marketing do Fort Atacadista, em entrevista à Massa FM Campo Grande.

Rafaellen Duarte nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Adriano Hany/Portal RCN67

O VuonCard pode ser solicitado nas lojas com apresentação de documentos pessoais. Além de participar da promoção com vantagem, o cartão oferece descontos em setores como vinhos, bazar e eletrodomésticos, e permite parcelamento em até 10 vezes sem juros em determinados produtos.

A rede também mantém promoções semanais, como a “Quinta Verde”, que nesta semana inclui morangos, produto que está com alta demanda. A seção de bazar oferece desde utensílios domésticos e eletroportáteis até itens para pets e jardinagem.

Segundo Rafaellen, o site da campanha exibe a lista de ganhadores e comprova a participação de consumidores da Capital. “Todo dia sai o nome de um ganhador de Campo Grande, com foto no site. É prático e transparente”, destacou.

A promoção é válida em todo o país, mas, em Campo Grande, envolve as 10 unidades do Fort Atacadista, que oferecem ainda serviços como açougue, padaria, farmácia e posto de combustível.