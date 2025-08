Clima seco e ensolarado predomina nesta quarta em MS

O tempo deve ficar seco e ensolarado nesta quarta-feira (6) em Mato Grosso do Sul. Apesar do amanhecer mais frio, as temperaturas se elevam à tarde.

Segundo o Climatempo, uma nova frente fria avança sobre o país e deve atingir Mato Grosso do Sul entre este 9 e 13 de agosto. Apesar das tardes ensolaradas, as temperaturas devem ficar 5°C abaixo da média, com risco de geada.

Campo Grande

Em Campo Grande, a máxima chega aos 26°C, sem previsão de chuva, mesmo com céu nublado. Os ventos variam de intensidade forte a moderada.

Dourados e Ponta Porã

Em Dourados, o céu também fica nublado e os termômetros atingem 27°C. Já em Ponta Porã, há possibilidade de chuva isolada pela manhã; nos demais períodos, o céu permanece nublado, com máxima de 26°C.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado registram máxima de 30°C, com poucas nuvens e ventos fracos.

Costa Norte

Na região Norte, Coxim, Sonora e Pedro Gomes têm céu com poucas nuvens e ventos fracos. A máxima chega a 31°C em Coxim e Sonora, enquanto Pedro Gomes atinge 30°C.

Pantanal

Em Corumbá, os termômetros marcam 31°C, e em Porto Murtinho, 28°C. Ambos os municípios terão muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem previsão de chuva.