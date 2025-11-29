Clínica de estética é alvo de operação e três mulheres são presas por uso de produtos irregulares

Uma clínica de estética foi alvo de operação na manhã de sexta-feira (28), após denúncia enviada à Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS). A informação repassada à Vigilância Sanitária apontava o uso de produtos importados sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), materiais vencidos e a realização de procedimentos proibidos por falta de equipamentos e profissionais habilitados.

A Vigilância já havia ido ao local duas vezes, mas as irregularidades só foram confirmadas após uma vistoria conjunta com a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON). Segundo a polícia, três funcionárias estavam na clínica; uma delas tentou se passar por cliente e tentou deixar o lugar com uma mochila recheada de medicamentos irregulares. A equipe impediu a saída e apreendeu os produtos, além de fichas de atendimento.

Prisão e Intimação

As três mulheres foram presas em flagrante por crime contra as relações de consumo. A proprietária não estava no local no momento da operação e será intimada para prestar depoimento e deve ser indiciada.