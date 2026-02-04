Clube da fronteira estreia na Libertadores com apoio da torcida de Ponta Porã

O clube de Pedro Juan Caballero, o 2 de Mayo, inicia sua trajetória na Copa Libertadores da América nesta quarta-feira (4), diante do Alianza Lima, do Peru. A partida marca a primeira participação do clube da cidade fronteira com Ponta Porã na principal competição continental.

A partida deve contar com forte presença da torcida brasileira, o confronto acontece às 20h30, no Estádio Monumental Río Parapití, que tem capacidade para cerca de 22 mil torcedores. A expectativa é de casa cheia, com clima de decisão e apoio intenso vindo dos dois lados da fronteira.

Conhecido como representante da fronteira Brasil-Paraguai, o 2 de Mayo carrega a identidade cultural da região fronteiriça, onde brasileiros e paraguaios compartilham rotina, comércio e paixão pelo futebol. A estreia na Libertadores reforça esse elo e transforma o jogo em um evento histórico para a região.