Clube da fronteira estreia na Libertadores com apoio da torcida de Ponta Porã

O clube de Pedro Juan Caballero, o 2 de Mayo, inicia sua trajetória na Copa Libertadores da América nesta quarta-feira (4), diante do Alianza Lima, do Peru. A partida marca a primeira participação do clube da cidade fronteira com Ponta Porã na principal competição continental.
A partida deve contar com forte presença da torcida brasileira, o confronto acontece às 20h30, no Estádio Monumental Río Parapití, que tem capacidade para cerca de 22 mil torcedores. A expectativa é de casa cheia, com clima de decisão e apoio intenso vindo dos dois lados da fronteira.
Conhecido como representante da fronteira Brasil-Paraguai, o 2 de Mayo carrega a identidade cultural da região fronteiriça, onde brasileiros e paraguaios compartilham rotina, comércio e paixão pelo futebol. A estreia na Libertadores reforça esse elo e transforma o jogo em um evento histórico para a região.
Desafio Continental
O duelo contra o Alianza Lima é válido pela primeira fase da Libertadores. O jogo de volta está marcado para o dia 11 de fevereiro, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Quem avançar enfrenta outro clube peruano, o Sporting Cristal, na fase seguinte, com partidas previstas para os dias 17 e 24 de fevereiro.
Dentro de campo, o 2 de Mayo chega para a estreia continental ainda sem vitórias na temporada. A equipe vem de derrota por 5 a 1 para o Nacional no Campeonato Paraguaio. Neste último compromisso, o clube utilizou uma formação alternativa, priorizando a preparação para a Libertadores.
Apesar do momento irregular, a diretoria e a comissão técnica apostam no fator casa e no apoio da torcida para buscar um resultado positivo na estreia. Para o clube e para a região, o jogo é a chance de escrever um capítulo inédito na história do futebol da fronteira.