Clube de Leitura da ASL homenageia Dalton Trevisan, o "Vampiro de Curitiba"

(Da esquerda para a direita), Maria Adélia Menegazzo, Henrique Medeiros, Sylvia Cesco e Lenilde Ramos.

O contista Dalton Trevisan — o lendário “Vampiro de Curitiba” — será o autor em destaque do Leituras & Conversas da ASL nesta quinta-feira, 14 de agosto, em encontro presencial e de entrada gratuita, às 19h30, no auditório da instituição (Rua 14 de Julho, nº 4653 – Altos do São Francisco). A mesa será coordenada pelas acadêmicas Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco. O convidado do mês, responsável pela palestra sobre Dalton Trevisan, é o presidente da Academia, o escritor, publicitário e jornalista Henrique de Medeiros.

Reconhecido pela linguagem concisa e intensa, Dalton Jérson Trevisan (1925–2024) formou-se em Direito. Ele abandonou a advocacia e fez da prosa curta sua marca. Foram recebidos ao longo da carreira prêmios como Jabuti, ABL e Camões, entre outros. Esses prêmios consolidaram o autor como um dos maiores contistas da literatura brasileira. A alcunha “Vampiro de Curitiba” reflete não apenas o tom sombrio da obra. Ela também mergulha em solidão, violência e loucura. Além disso, reflete a reclusão que o acompanhou.

A Poética de Trevisan

Ao longo do encontro, serão percorridos aspectos da poética trevisaniana: personagens ordinários em ambiências urbanas, cortes secos, elipses, e a escolha de temas duros em narrativas de alto impacto. Trevisan, que transformou o cotidiano em matéria de ficção, segue influenciando novas gerações de autores. A leitura de trechos selecionados deve evidenciar o “efeito Trevisan”, que é a literatura que não explica. Em vez de explicações, ela sugere, e deixa o leitor diante do indizível.

Para aquecer a conversa, um excerto de O Vampiro de Curitiba — obra laureada com o Prêmio Jabuti em 1965 — sintetiza o clima de tensão de sua escrita:

“A moça de vestido branco, sentada no banco da praça, lê um livro. Ele se aproxima devagar… Quando ela levanta os olhos, já é tarde.”

Clube de Leitura e Valorização da Literatura Brasileira

A programação, intitulada “Clube de Leitura” (Leituras & Conversas), integra o calendário de ações da ASL dedicadas à formação de leitores. A programação também foca na valorização da produção literária brasileira. Além da valorização, ela propõe o debate de referências canônicas. A proposta é aproximar público e obra. Para isso, há mediação crítica das acadêmicas e a conferência de Henrique de Medeiros. Ele trará chaves de leitura para quem chega a Trevisan pela primeira vez. Além disso, também traz fôlego novo para leitores veteranos.

