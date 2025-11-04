CNJ inspeciona TJMS esta semana

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inicia nesta quarta-feira (5) uma inspeção ordinária no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Durante três dias, uma equipe da Corregedoria Nacional de Justiça, coordenada pelo ministro Mauro Campbell Marques, vai analisar processos, documentos e rotinas administrativas da corte.

Mauro Campbell Marques (Foto: Reprodução/ STJ)

Os trabalhos ocorrerão tanto na sede do tribunal, no Parque dos Poderes, quanto em unidades de primeira instância e serventias extrajudiciais. A inspeção tem como objetivo verificar se os atendimentos no tribunal estão de acordo com as normas do CNJ, identificar boas práticas, apontar irregularidades, propor melhorias e orientar magistrados e servidores para aprimorar a prestação de serviços à sociedade.

A equipe do conselho também fará atendimento ao público, que deve ser agendado pelo WhatsApp (61) 2326-5494. Os atendimentos acontecerão no Salão Pantanal, na sede do TJMS. No dia 5, o público será atendido das 10h às 12h e das 14h às 17h. Nos dias 6 e 7, o horário será das 9h às 12h e das 14h às 17h.