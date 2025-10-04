CNU 2025 reúne 760 mil candidatos no domingo; veja horários e orientações

Neste domingo (5), cerca de 760 mil candidatos participam da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos”. O certame reúne 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos da administração federal, com provas realizadas em 1.294 locais de aplicação, em 228 municípios do Brasil.

Para evitar imprevistos, os inscritos devem consultar o cartão de confirmação, disponível no site do CNU 2025, que traz informações sobre local de prova, número de inscrição e horários.

A recomendação é sair de casa com antecedência, já que o trânsito deve ser intenso nas imediações.

Os portões fecham às 12h30, meia hora antes do início das provas, marcado para 13h (horário de Brasília). Para candidatos de nível superior, a duração será até 18h. Já para quem concorre a cargos de nível médio e técnico, a aplicação termina às 16h30.

O que levar

Documento oficial com foto, físico ou digital (e-Título, CNH Digital ou identidade digital pelo app GOV.BR);

Caneta esferográfica azul ou preta, em material transparente;

Cartão de confirmação (impresso ou digital, recomendado para facilitar o acesso);

Água e alimentos leves, em embalagens transparentes e sem rótulo.

O que não levar

Aparelhos eletrônicos, como celular, relógio, fones de ouvido e tablets (devem ser entregues aos fiscais para lacre);

Óculos escuros, chapéus e objetos não previstos em edital, como lápis, borracha e corretivo;

Alimentos em embalagens não transparentes e bebidas em recipientes que impeçam a visualização do conteúdo.

Próximas datas do concurso

Divulgação dos resultados da prova objetiva e convocação para a discursiva: 12 de novembro ;

; Prova discursiva: 7 de dezembro ;

; Verificação de cotas: 30 de novembro a 8 de dezembro ;

; Resultado final: 30 de janeiro de 2026.

*Com informações da Agência Brasil