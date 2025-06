Cobrarés conquista vice regional de Flag Football e revela atletas em ciclo olímpico

O Clube Cobrarés de Flag Football, de Campo Grande, conquistou o vice-campeonato da etapa Centro-Oeste do Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado nos dias 7 e 8 de junho.

A equipe, que tem trajetória consolidada no esporte, agora concentra seus esforços na Superfinal nacional — e acompanha de perto a possível convocação de quatro de suas atletas para o ciclo olímpico de 2028.

A projeção foi feita pela presidente do clube, Luiza Cunha, durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande. Além de liderar o Cobrarés, Luiza integra a comissão técnica da seleção brasileira sub-17 feminina, ao lado de Thaís Dallabrida, também da equipe sul-mato-grossense.

“Perdemos a final por detalhes, mas tudo bem. A gente recupera lá na Superfinal. Vamos trabalhar mais, treinar mais e crescer como grupo”, afirmou Luiza durante a entrevista.

De fusão ao pódio

Criado em 2019 pela junção dos times Cobras e Jacarés, o Cobrarés mantém o nome que surgiu de improviso, mas que hoje carrega peso. No mesmo ano de sua fundação, o time já ergueu o troféu de campeão brasileiro.

Desde então, acumulou títulos nacionais (2019 e 2024), o Beach Flag RJ (2022) e o tricampeonato regional (2019, 2023 e 2024).

Esporte olímpico e presença sul-mato-grossense

Embora o clube como instituição não vá disputar os Jogos Olímpicos, quatro atletas do Cobrares fazem parte do grupo que está no radar da seleção brasileira para as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Com o flag football incluído oficialmente na programação olímpica, a Confederação Brasileira intensificou o trabalho com atletas de base.

“Estamos com um elenco muito bom e muito presente na seleção. Temos talento de sobra em Campo Grande”, destacou Luiza.

O Brasil deve enfrentar uma competição forte, ainda mais por conta das poucas vagas disponíveis. Países como Estados Unidos (anfitrião), México e Panamá são favoritos — o que torna o processo seletivo ainda mais disputado.

Formação e popularização do esporte

Além da alta performance, o Cobrarés também aposta na formação de novos talentos. Desde fevereiro, o clube realiza treinos abertos, integrados às atividades da equipe principal.

A ideia é apresentar a modalidade, estimular a prática esportiva e garantir renovação para os próximos ciclos.

“A gente quer que mais pessoas conheçam o flag, principalmente a garotada, que é o futuro do esporte”, explicou a presidente.

O flag football é uma versão sem contato físico do futebol americano, e se populariza pela acessibilidade e dinamicidade.

Confira a entrevista na íntegra: