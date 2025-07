Cocaína avaliada em R$ 10 milhões seria exportada para Europa a partir de Campo Grande

Quase 400 quilos de cocaína de alta pureza, com valor estimado de R$ 10 milhões, foram apreendidos em Campo Grande nesta segunda-feira (30) em uma ação contra o tráfico internacional de drogas.

A carga, classificada como “escama de peixe”, por sua textura e qualidade, seria enviada a Maringá (PR) e, de lá, exportada para a Europa.

A droga estava escondida em um compartimento oculto dentro de um entreposto utilizado por um consórcio criminoso interestadual. Dois homens foram presos em flagrante — um do estado de São Paulo e outro de Naviraí.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Hoffmann D’Ávila, a operação foi resultado de 15 dias de investigação sigilosa. Parte do entorpecente já havia sido transferida para outro veículo, pronto para seguir viagem.

“Essa droga seria destinada para o centro-sul do país e depois revendida para a Europa, dado o valor agregado. É o que se chama de escama de peixe, uma cocaína tipo exportação”, explicou.

Cocaína era de alta pureza – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Organização interestadual

A estrutura montada pela quadrilha funcionava com divisão clara de funções, conforme apontam as investigações.

“Era uma união de esforços. Um recebia, outro transportava, outro ocultava. Cada um com sua função e todos articulados em função da exportação do entorpecente”, detalhou D’Ávila.

Apesar das prisões em Campo Grande, os investigadores já identificaram suspeitos em outros estados e devem solicitar novas medidas cautelares.

“Vamos avançar com pedidos de prisão, busca e apreensão em outras unidades da federação”, disse o delegado.

Liberação de dois suspeitos

Quatro pessoas foram detidas na operação, mas apenas duas permaneceram presas. As outras foram liberadas após análise do delegado, que considerou que elas não tinham participação direta no crime.

“Entendi que, pelo critério técnico, elas não tinham dolo, nem consciência ou vontade em relação à empreitada criminosa”, explicou.

A operação segue em andamento e novas prisões não estão descartadas. A carga apreendida será periciada, e os veículos recolhidos passam a integrar o inquérito.