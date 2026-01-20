Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Cocaína é encontrada em tanque de combustível durante abordagem na MS-164

PRF apreendeu 45 quilos da droga em Maracaju

Fernando de Carvalho

PRF apreendeu 45 quilos da droga em Maracaju - Foto: Divulgação/PRF
PRF apreendeu 45 quilos da droga em Maracaju - Foto: Divulgação/PRF

Uma abordagem na MS-164, em Maracaju, terminou com a apreensão de 45 quilos de cocaína nesta segunda-feira (19). A droga estava escondida no tanque de combustível de uma caminhonete, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O veículo foi parado durante fiscalização e o motorista, conforme relato dos policiais, demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre a viagem. Ele afirmou que retornava do Paraguai, onde teria comprado peças de motocicleta, e que seguia com destino a Sidrolândia. O condutor também disse que havia adquirido a caminhonete há poucos dias.

Durante a vistoria, os agentes localizaram tabletes de cloridrato de cocaína e pasta base escondidos dentro do tanque. Depois da descoberta, o motorista confessou que recebeu a droga no Paraguai e que faria a entrega em Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, que deve conduzir a investigação do caso.

*Com informações da PRF

