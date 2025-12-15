Codecon encerra 2025 com definição de estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon) encerrou as atividades de 2025 com a definição de estratégias voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento econômico da Capital. Durante a última reunião do ano, os conselheiros avaliaram as ações executadas ao longo do período e alinharam prioridades para estimular investimentos, ampliar oportunidades de emprego e promover crescimento sustentável.

Entre os pontos debatidos estiveram o ambiente de negócios, a atração de novos empreendimentos, o incentivo ao setor produtivo e a articulação entre o poder público e a iniciativa privada. O objetivo, segundo o colegiado, é criar condições mais favoráveis para a expansão econômica e o aumento da competitividade do município.