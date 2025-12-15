Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Desenvolvimento Econômico

Codecon encerra 2025 com definição de estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico

Gabriela Porto

Conselho avalia resultados do ano e estabelece diretrizes para fortalecer investimentos, geração de emprego e crescimento sustentável no próximo ciclo. (Foto: Divulgação)
O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon) encerrou as atividades de 2025 com a definição de estratégias voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento econômico da Capital. Durante a última reunião do ano, os conselheiros avaliaram as ações executadas ao longo do período e alinharam prioridades para estimular investimentos, ampliar oportunidades de emprego e promover crescimento sustentável.

Entre os pontos debatidos estiveram o ambiente de negócios, a atração de novos empreendimentos, o incentivo ao setor produtivo e a articulação entre o poder público e a iniciativa privada. O objetivo, segundo o colegiado, é criar condições mais favoráveis para a expansão econômica e o aumento da competitividade do município.

O Codecon destacou ainda a importância do planejamento estratégico e da continuidade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento, ressaltando que a atuação integrada entre diferentes setores é fundamental para garantir resultados consistentes a médio e longo prazo.

As diretrizes definidas servirão de base para as ações do conselho em 2026, com foco na modernização econômica, inovação e fortalecimento da economia local.

