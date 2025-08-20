Veículos de Comunicação
ENTREVISTA

Colesterol alto: um inimigo silencioso que ameaça a saúde do homem

Problema está associado ao estilo de vida, que inclui maus hábitos alimentares, sedentarismo e obesidade

Karina Anunciato

O acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos prejudica a circulação e pode levar a quadros de infartos e AVCs (Foto: Reprodução/ CRF-RO)
O acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos prejudica a circulação e pode levar a quadros de infartos e AVCs (Foto: Reprodução/ CRF-RO)

O colesterol alto é um dos maiores inimigos da saúde masculina, justamente porque age em silêncio e, muitas vezes, só apresenta sinais quando já está causando sérios problemas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 2,6 milhões de pessoas morrem todos os anos em consequência das complicações ligadas ao colesterol descontrolado.

Segundo o médico Sóstenes Maciel, da clínica Pró-Homem de Campo Grande, o perigo está no fato de que o colesterol elevado está diretamente ligado ao estilo de vida, que inclui maus hábitos alimentares, sedentarismo e obesidade.

Sóstenes Maciel, no estúdio da rádio Massa Campo Grande (Foto: João Balbueno/ Massa CG)

“O indivíduo passa anos sem perceber nada e, quando os sintomas aparecem, o problema já está prestes a se manifestar de forma grave”, explica.

Entre os principais riscos do colesterol alto estão o consumo de tabaco e de álcool, que reduzem o colesterol bom e aumentam o ruim. Esse desequilíbrio favorece o acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos, prejudica a circulação e pode levar à arteriosclerose, doença que aumenta o risco de infartos e AVCs.

A saúde sexual também pode ser afetada. O médico alerta que a disfunção erétil em homens a partir dos 40 anos pode ser um sinal de alerta para problemas cardiovasculares. “Muitos recorrem à automedicação, achando que é algo simples, mas, na verdade, pode ser o corpo avisando que há algo errado no sistema circulatório”, afirma.

Outro ponto de atenção é a predisposição genética. Pessoas com histórico familiar de colesterol alto precisam redobrar os cuidados, mesmo que estejam com peso adequado. “Já atendi pacientes magros, mas com colesterol e triglicerídeos elevados. É uma soma de má alimentação, sedentarismo e herança genética”, reforça o especialista.

Para prevenir complicações, o ideal é manter hábitos saudáveis, praticar atividades físicas regularmente e realizar exames periódicos. “Não importa o horário, seja de manhã ou à noite: o importante é se mexer. Isso ajuda a controlar os níveis de colesterol e evita problemas graves como infarto e AVC, promovendo mais qualidade de vida”, destaca Sóstenes Maciel.

Acompanhe a entrevista completa:

