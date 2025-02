Colheita de soja avança em MS

Em Mato Grosso do Sul, a colheita da safra de soja 2024/2025 atingiu 28,7% da área total, segundo o Projeto SIGA-MS, da Aprosoja/MS. A região Sul do estado lidera com 28,7% colhidos, seguida pelo Centro, com 24,4%, e a região Norte, com 9,4%.

Cerca de 2 milhões de hectares estão afetados pelo estresse hídrico, o que representa 45% da área total. As condições das lavouras são melhores no Norte, Nordeste e Oeste, onde a maioria varia de 73% a 90% em boas condições. Já nas regiões Sudeste, Centro, Sudoeste e Sul, até 46,9% das lavouras estão classificadas como ruins.

Para ser considerada ruim, a lavoura deve apresentar infestação de pragas, falhas no estande de plantas, desfolhamento excessivo e outros fatores que comprometem a produtividade.

A previsão meteorológica, segundo o Cemtec, indica chuvas entre 20 e 100 milímetros até 25 de fevereiro, com acumulados de até 60 milímetros até 5 de março. Nos últimos sete dias, as precipitações ocorreram de forma irregular, variando entre 0,2 e 74 milímetros.

No plantio da segunda safra de milho, a Aprosoja/MS aponta que a região Sul tem 26,6% da área semeada. Na região Centro, o plantio alcança 21,2%, e na região Norte, 15%.