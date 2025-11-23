Colisão entre caminhão boiadeiro e Golf deixa dois feridos na BR-262

Uma batida entre um caminhão boiadeiro e um Volkswagen Golf deixou dois homens feridos e causou congestionamento na BR-262, na manhã deste domingo (23). O acidente ocorreu entre Terenos e Campo Grande, perto da antiga Estação Jaraguá, em um ponto de tráfego intenso. Além disso, o impacto espalhou peças na pista e obrigou motoristas a reduzir drasticamente a velocidade.

Segundo informações, o caminhão seguia para Terenos, onde receberia carga de gado em um confinamento da JBS. Enquanto isso, o Golf viajava para Campo Grande com três ocupantes. O irmão do caminhoneiro, de 68 anos, afirmou que o motorista do carro teria dormido ao volante. Por isso, o veículo invadiu a pista contrária e atingiu o caminhão de frente. A força da colisão arrancou o eixo do boiadeiro, que avançou sem controle e só parou sobre os trilhos próximos à rodovia.

Acidente e Interrupção do Tráfego

Enquanto equipes eram acionadas, o trânsito ficou lento nos dois sentidos. Muitos motoristas precisaram aguardar a liberação parcial da via, já que a carreta ocupou parte da pista e do acostamento. Além disso, a remoção dos veículos exigiu cuidado para evitar novos riscos na área.

A PRF informou que o caminhoneiro sofreu um corte acima da sobrancelha. Ele recebeu atendimento e seguiu para a UPA de Terenos. Já o motorista do Golf apresentou suspeita de fratura na perna e foi levado à Santa Casa de Campo Grande. Os outros dois ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos, embora tenham permanecido no local até o fim da ocorrência.

Investigação

Ainda conforme a polícia, havia sinais de ingestão de álcool por parte do condutor do Golf. Apesar disso, a confirmação das causas dependerá do laudo da perícia. Enquanto isso, a rodovia permaneceu congestionada até a retirada dos veículos e a limpeza completa da pista.