Com 18,5% das emissões compensadas, MS supera estados maiores em eficiência ambiental

Mato Grosso do Sul aparece entre os estados mais eficientes na compensação de gases de efeito estufa (GEE) por meio do uso de biocombustíveis. O dado faz parte do relatório Descarbonização da Matriz de Combustíveis 2024, publicado pela FGV Bioeconomia, que analisou as emissões e emissões evitadas em todos os estados brasileiros com base no uso de etanol e biodiesel.

Em 2024, MS emitiu 7,2 milhões de toneladas de CO₂ equivalente com combustíveis fósseis — sendo 5,4 milhões no ciclo diesel e 1,8 milhão no ciclo Otto. Desse total, 1,33 milhão de toneladas deixaram de ser lançadas na atmosfera: 734 mil toneladas foram evitadas com o uso de etanol, e 596 mil com biodiesel. Isso representa 18,5% de suas emissões totais compensadas, desempenho superior ao de 19 unidades da federação.

“Ciclo Otto” refere-se aos veículos leves, movidos a gasolina ou etanol.

“Ciclo Diesel” diz respeito aos veículos pesados, como caminhões e ônibus, que utilizam diesel e biodiesel.

Mato Grosso do Sul também apresenta uma das menores diferenças líquidas entre o total de emissões e o volume compensado com biocombustíveis entre os estados com grande volume emissor.: 5,87 milhões de toneladas.

Na prática, isso mostra que Mato Grosso do Sul, mesmo não sendo o maior emissor, é proporcionalmente um dos que mais reduz os impactos climáticos com biocombustíveis.

Embora existam estados com menor diferença em números absolutos, como Acre e Amapá, eles representam parcelas muito pequenas das emissões nacionais. Entre os estados que ultrapassaram 5 milhões de toneladas emitidas, nenhum compensou proporcionalmente tanto quanto Mato Grosso do Sul.



Como MS se compara aos maiores emissores:

São Paulo emitiu 63,7 milhões de toneladas de CO₂ e evitou 20,6 milhões (32,3% compensadas).

Minas Gerais emitiu 23 milhões e evitou 7,5 milhões (32,3%).

Paraná emitiu 17,7 milhões e evitou 4,9 milhões (27,4%).

Mato Grosso do Sul, com 7,2 milhões emitidos, evitou 1,33 milhão (18,5%).

Já entre os estados com desempenho inferior ao de MS na proporção de emissões evitadas estão:

Rio Grande do Sul: 14,3% (11,1 milhões emitidos; 2,8 milhões evitados);

Bahia: 18,1% (10 milhões emitidos; 2,86 milhões evitados);

Pará: 13,8% (8,3 milhões emitidos; 1,59 milhão evitado);

Santa Catarina: 11,4% (8,6 milhões emitidos; 2,47 milhões evitados).

O relatório aponta que a expansão do etanol e a mistura obrigatória de biodiesel no diesel foram essenciais para os bons resultados. Mato Grosso do Sul, com vocação agroindustrial e matriz energética já parcialmente limpa, é um dos estados com maior potencial para ampliar ainda mais o uso de fontes renováveis no transporte.