Com 194 atletas, Mato Grosso do Sul disputa Jogos Escolares Brasileiros em Uberlândia

A delegação de Mato Grosso do Sul embarca neste domingo (5) para Uberlândia (MG), onde acontece, até o dia 28 de outubro, uma das maiores competições estudantis do país: os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s).

Ao todo, 194 atletas de 25 municípios vão representar o Estado em 17 modalidades, divididas em três blocos de disputas.

No primeiro bloco, que abre o evento, participam as equipes de natação, badminton, vôlei de praia, futsal, voleibol e tênis de mesa. A partir do dia 12, será a vez do ciclismo, ginástica rítmica, taekwondo, atletismo e judô.

O terceiro bloco, marcado para o dia 19, encerra a participação de Mato Grosso do Sul nas modalidades de basquetebol, ginástica artística, karatê, wrestling, handebol e xadrez.

Além dos atletas, a delegação soma 260 integrantes, incluindo técnicos e dirigentes. Reconhecido como um celeiro de talentos, os JEB’s reúnem jovens de 12 a 14 anos de todo o Brasil e têm histórico de revelar esportistas que mais tarde alcançam destaque em torneios nacionais e internacionais.

*Com informações do Governo de MS