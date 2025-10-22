Com 35 anos de carreira, juiz de Bataguassu é promovido a desembargador no TJMS

O magistrado Djailson de Souza tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) na tarde desta terça-feira (21), em ato administrativo realizado no gabinete da Presidência da Corte.

Promovido por antiguidade pelo Órgão Especial, ele passa a integrar o segundo grau de jurisdição após mais de 35 anos dedicados à magistratura.

Durante a cerimônia, Djailson destacou a emoção de alcançar o topo da carreira no Judiciário e relembrou a trajetória iniciada ainda na infância, marcada pela origem simples e pela influência de mentores que o acompanharam na vida profissional.

“É com muita satisfação que galgo o último degrau desta carreira que abracei. Para mim, este momento é a coroação de uma trajetória marcada pela dedicação e pelo comprometimento com a Justiça. Para quem vem de origem humilde, filho de lavradores, é um ciclo que se completa”, afirmou ao assinar o termo de posse.

O novo desembargador reforçou que sua atuação continuará pautada pela análise minuciosa dos processos e pela busca de decisões equilibradas. “Depois de 52 anos em ambiente forense e 35 de magistratura, tenho uma preocupação muito grande com meu jeito de trabalhar: examinar tudo com muito cuidado para decidir com serenidade”, ressaltou.

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, deu boas-vindas ao colega e destacou sua contribuição ao Judiciário sul-mato-grossense. “Ele é uma pessoa calma, equilibrada e preparada para o Tribunal de Justiça, que emprestou toda a sua colaboração durante anos ao primeiro grau, muitas vezes com sacrifício pessoal e familiar”, disse.

A posse contou com a presença de familiares, amigos e integrantes do Judiciário, entre eles o vice-presidente do TJMS, Eduardo Machado Rocha, o corregedor-geral de Justiça, Ruy Celso Barbosa Florence, e o presidente da Amamsul, Mário José Esbalqueiro Júnior.

Natural de Bataguassu, Djailson de Souza, de 66 anos, iniciou a carreira na magistratura em 1990. Atuou em comarcas como Sete Quedas, Corumbá e Campo Grande, passando pela Vara da Infância e Juventude, 1ª Vara Cível e Juizados Especiais. Desde 2014, estava à frente da Vara do Juizado Especial de Trânsito.

*Com informações do TJMS