Com 4,5 milhões de toneladas exportadas, portos de Corumbá e Porto Murtinho ultrapassam desempenho de 2024

As exportações realizadas pelos portos de Corumbá e Porto Murtinho totalizaram US$ 330,9 milhões nos primeiros seis meses de 2025, com um volume de 4,5 milhões de toneladas.

De acordo com dados da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o Porto de Corumbá foi responsável por US$ 197,6 milhões em exportações no período. O principal destaque foi o minério de ferro e seus concentrados, que somaram US$ 182,8 milhões, correspondendo a 3,82 milhões de toneladas. O volume de minério escoado quase dobrou em relação a 2024, quando foram exportadas 2,09 milhões de toneladas.

Além do minério, o porto embarcou 50,5 mil toneladas de ferro-gusa, avaliadas em US$ 19,6 milhões, 125 mil toneladas de outros minérios de metais de base, que geraram US$ 19 milhões, e 18,4 mil toneladas de celulose, totalizando US$ 10,6 milhões.

Já o Porto de Porto Murtinho movimentou US$ 133,5 milhões, com destaque exclusivo para a soja em grão. Foram embarcadas 370,1 mil toneladas do produto nos primeiros seis meses, volume três vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2024 (122,7 mil toneladas) e superior ao total exportado durante o ano passado.

O resultado já supera o movimento registrado ao longo de todo o ano de 2024, evidenciando o papel estratégico da Hidrovia do Paraguai para o escoamento de commodities como minério de ferro, ferro-gusa e soja.

Navegabilidade e Crescimento Portuário

A recuperação parcial dos níveis do Rio Paraguai em 2025 tem sido decisiva para o crescimento da movimentação nos portos de Corumbá e Porto Murtinho. Segundo dados da Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), após enfrentarem a pior seca da série histórica em 2024, os níveis do rio registraram elevações significativas neste ano — 2,20 metros em Ladário e 2,40 metros em Porto Murtinho.

Essas condições melhoradas de navegabilidade possibilitaram a reativação das rotas fluviais, principalmente para o transporte de minério de ferro e soja. Para o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, a logística fluvial “mostra sinais de recuperação e reforça o papel estratégico dos portos sul-mato-grossenses localizados ao longo do Rio Paraguai”.

Concessão da Hidrovia do Rio Paraguai avança

Em junho, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) avançou no processo de concessão da Hidrovia do Rio Paraguai, cujo leilão está previsto para ocorrer até dezembro de 2025. O projeto abrange um trecho de 600 km entre Corumbá e a foz do Rio Apa, em Porto Murtinho, contemplando serviços de dragagem, sinalização, balizamento, construção de galpão industrial, aquisição de equipamentos e implantação de sistemas de gerenciamento de tráfego aquaviário.

A concessão terá duração inicial de 15 anos, com investimentos previstos de R$ 63,8 milhões nos primeiros cinco anos e possibilidade de prorrogação. O secretário Jaime Verruck destaca que “a concessão é fundamental para a economia sul-mato-grossense, pois destrava gargalos logísticos que hoje encarecem a produção mineral e agrícola”.

*Com informações da Semadesc