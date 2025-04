Com custo superior a R$ 9 milhões, atuação da Força Nacional no MS é prorrogada por mais 90 dias

Desde então, a Força Nacional tem sido mantida no estado por meio de sucessivas autorizações e renovação dos decretos.

Em Mato Grosso do Sul , a tropa federal já atua de forma contínua há mais de dois anos. Com a nova prorrogação, o período de mobilização atinge dois anos e um mês desde o início das operações em março de 2023.

Os profissionais atuarão em apoio às Polícias Civis dos estados e à Polícia Federal , com prioridade nas investigações sobre causas humanas de incêndios.

A nova prorrogação atende decisão judicial do Supremo Tribunal Federal e mantém o foco em ações de combate a incêndios florestais, atividades de polícia judiciária e perícia forense.

A presença da Força Nacional de Segurança Pública nas regiões da Amazônia Legal e do Pantanal foi prorrogada por mais 90 dias. A nova fase das operações começa no próximo dia 16 de abril e segue até 14 de julho, conforme publicado nesta segunda-feira (7) no Diário Oficial da União, por meio da Portaria MJSP nº 917, assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

O governo de Mato Grosso do Sul informou que 107 militares do Corpo de Bombeiros atuam nos focos de fogo

Duas equipes da Força Nacional vão reforçar combate ao fogo no Pantanal nesta quinta-feira

Tropa Federativa está atuando de forma contínua no estado há quase dois anos, e a presença dos militares foi prorrogada por mais 90 dias

Atuação da Força Nacional em Mato Grosso do Sul custou R$ 9 milhões para os cofres públicos

O custo da operação já ultrapassa os R$ 9 milhões aos cofres públicos, considerando despesas com diárias, abastecimento de viaturas e planos de saúde para os agentes destacados.

Atuação e Efetivo

Segundo dados da própria Força Nacional de Segurança Pública, apenas em 2024 a média de efetivo mobilizado em Mato Grosso do Sul foi de 393 agentes. No combate às queimadas, 185 militares atuaram diretamente na contenção de 457 focos de incêndio, com vistorias realizadas em 686 hectares.

A presença no estado também resultou em diversas apreensões: 12.550 maços de cigarros contrabandeados e duas aeronaves foram confiscados. As equipes realizaram ainda 955 abordagens a pessoas e 511 a veículos.

Solicitação de Permanência

De acordo com o Ministério da Justiça, a permanência da tropa foi solicitada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de reforçar a segurança em áreas estratégicas, como fronteiras e territórios indígenas, e garantir a proteção de populações vulneráveis.