Com entrega de aeródromo e obras viárias, Camapuã recebe novos investimentos em infraestrutura

Durante a agenda, Riedel também inspecionou as obras em andamento na rodovia MS-436, que conecta Camapuã a Ribas do Rio Pardo. O trecho passa por reconstrução em dois lotes financiados pelo BNDES, com investimento total superior a R$ 233 milhões.

O destaque do dia foi a entrega oficial da pista de pouso e decolagem da cidade, que passou por restauração e ganhou novo pátio e taxiway. A obra recebeu mais de R$ 6,5 milhões em recursos estaduais e integra o programa MS Ativo – Municipalismo, voltado à ampliação da infraestrutura em municípios do interior.

As ações fazem parte da agenda do governador Eduardo Riedel (PSDB), que também participou da abertura da 45ª edição da Expocam.

Camapuã, localizado no norte de Mato Grosso do Sul, recebeu nesta sexta-feira (9) um pacote de investimentos em infraestrutura que inclui a entrega do aeródromo municipal e a vistoria de obras rodoviárias que prometem melhorar a logística da região.

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, cantor gospel se apresenta na Praça do Rádio em evento gratuito aberto ao público

Segundo o governador, as obras fazem parte de uma estratégia maior de reestruturação dos eixos logísticos do Estado. Ele citou ainda melhorias em outras rodovias da região, como a MS-245 e a MS-345, que conectam municípios como Figueirão, Paraíso das Águas e Costa Rica. “É uma mudança completa na logística do norte do Estado”, afirmou.

Para o prefeito de Camapuã, Manoel Eugênio Nery, os investimentos em mobilidade representam mais do que infraestrutura. “Trazem tranquilidade para quem precisa se deslocar e movimentam toda a economia local”, declarou.

Além das entregas, Riedel participou da abertura oficial da 45ª Expocam – Exposição Agropecuária de Camapuã, considerada um dos principais eventos do setor no Estado. Reconhecida como a “capital do bezerro de qualidade”, a cidade é referência em genética, manejo e produção de gado de corte.

A feira, que vai até domingo (11), também inclui leilões de gado e de cavalos da raça quarto de milha.

A visita a Camapuã contou com a presença dos secretários estaduais Guilherme Alcântara (Infraestrutura) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além de lideranças municipais e representantes do setor produtivo.

*Com informações do Governo de MS