Com festa neon e ritmos, Movimenta CG já passou por dois bairros e terá novas edições ao longo do ano

Uma noite marcada por música, luzes coloridas e muita movimentação transformou a Praça Dr. Luiz Carlos Saldanha Rodrigues, no Jardim Noroeste, em palco de mais uma edição do Circuito Movimenta CG.

Realizado nesta quinta-feira (15), o evento atraiu dezenas de moradores da região do Prosa para uma aula coletiva com ritmos e ritbox — prática que mistura movimentos de luta com dança.

A ação integra o calendário esportivo da cidade e tem como proposta incentivar a atividade física e fortalecer os vínculos entre os moradores dos bairros. Totalmente gratuito e aberto à população, o circuito também distribuiu brindes aos participantes.

Presente no evento, a aposentada Maria Lúcia Pompel contou que os exercícios têm feito diferença na saúde e na rotina. “Tinha pré-diabetes e fui curada, durmo bem, trabalho bem. Sentia dor nas pernas e agora não sinto mais. Essas aulas mudaram minha vida”, afirmou.

Maria Lúcia durante o evento – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

A edição no Jardim Noroeste foi a segunda do ano. A primeira ocorreu na região do Imbirussu e outras devem acontecer até o fim de 2025, com passagem prevista pelas sete regiões urbanas de Campo Grande.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Sandro Benites, destacou o papel da atividade física como ferramenta de inclusão e saúde preventiva. Segundo ele, a proposta é manter uma programação itinerante que envolva cada vez mais pessoas nos bairros.

