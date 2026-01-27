Com foco no mercado, Senac define prioridades em tecnologia, saúde e gastronomia

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) definiu o planejamento para 2026 com foco na inovação, na qualificação profissional e no alinhamento às demandas do mercado de trabalho. A proposta envolve investimentos em áreas estratégicas, ampliação de parcerias com empresas e fortalecimento do ensino prático.

Segundo a diretora regional do Senac em Mato Grosso do Sul, Jordana Duenha, a instituição tem como missão acompanhar as transformações do mundo do trabalho.

“O nosso grande objetivo é ajudar as pessoas e as empresas a estarem sempre qualificadas para os desafios que o mundo tem colocado”, afirmou.

De acordo com Jordana, as mudanças no comportamento do consumo e nas relações de trabalho exigem uma educação profissional cada vez mais atualizada.

“As empresas mudaram, o mercado mudou e a educação profissional precisa acompanhar esse processo”, destacou. “A missão do Senac é a transformação de vidas e das empresas por meio da qualificação.”

Para 2026, as áreas de tecnologia, saúde, varejo, beleza, turismo e gastronomia seguem como prioridades. A diretora explicou que o planejamento leva em conta as tendências do mercado educacional e as necessidades do setor produtivo.

“A gente precisa estar sempre atento ao que o mercado demanda e aos modelos de ensino que melhor preparam o aluno para essa realidade”, disse.

O modelo de ensino do Senac é baseado no desenvolvimento de competências, com teoria e prática integradas ao longo de toda a formação.

“As nossas salas de aula não são convencionais, elas são laboratórios”, explicou Jordana. “O aluno aprende a teoria, mas também aprende fazendo.”

Além da oferta de cursos, o Senac ampliou a atuação em consultorias empresariais. Segundo a diretora, a qualificação profissional muitas vezes precisa vir acompanhada da melhoria de processos internos.

“Não basta apenas treinar pessoas. Muitas empresas precisam rever procedimentos e implementar novas práticas, e o Senac tem atuado fortemente nesse apoio”, afirmou.

Outro eixo estratégico do planejamento é a inovação.

“O ambiente de inovação deixou de ser exclusivo das universidades e hoje está mais próximo das pessoas e das empresas”, destacou Jordana. “Com o Senac Hub Academy, conseguimos inserir nossos alunos nesse ecossistema e oferecer novas oportunidades.”

Na área de gastronomia, o Senac mantém um dos principais diferenciais do estado: o restaurante-escola Terra das Águas, em Campo Grande.

“É um ambiente real de trabalho, aberto ao público, onde os alunos lidam com demandas reais”, explicou a diretora.

A formação contempla cursos de qualificação, cursos técnicos e o tecnólogo em gastronomia, que prepara o aluno também para a gestão de empreendimentos.

“O estudante sai com conhecimento teórico, mas também com a experiência prática necessária para atuar no mercado”, afirmou Jordana. “Isso dá uma condição competitiva muito diferente.”

Segundo ela, o processo formativo é gradual.

“Primeiro o aluno aprende em ambientes simulados e, conforme evolui, passa a atuar com clientes reais, problemas reais e desafios reais”, disse.

O Senac também reforça o atendimento em todo o Mato Grosso do Sul. Em 2025, a instituição chegou a 67 municípios por meio de parcerias, unidades móveis e cursos a distância.

“Mesmo onde não temos unidades físicas, buscamos levar formação para quem precisa se profissionalizar”, ressaltou Jordana.

O Senac também reforçou a ampliação do atendimento em todo o estado. Em 2025, a instituição chegou a 67 municípios por meio de parcerias, unidades móveis e cursos a distância. A proposta é ampliar ainda mais esse alcance em 2026.

A instituição atende desde jovens em início de carreira até profissionais em processo de recolocação no mercado. A orientação é que os interessados acompanhem as ofertas nas redes sociais e canais oficiais do Senac.

Confira a entrevista completa: