Com foco no Pantanal e sistema prisional, MS investe R$ 12,6 milhões em viaturas e equipamentos de segurança

Com a temporada crítica de incêndios florestais se aproximando, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou nesta segunda-feira (12) um novo pacote de viaturas e equipamentos voltados ao enfrentamento de queimadas e ao reforço da estrutura da Polícia Penal.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 12,6 milhões na aquisição de 33 veículos, armamentos e coletes de proteção balística.

O Corpo de Bombeiros recebeu 20 viaturas preparadas para operar em áreas de difícil acesso, como o Pantanal sul-mato-grossense. Os veículos serão usados pela Diretoria de Proteção Ambiental (DPA) e integram a estrutura da Operação Pantanal 2025, que completa 132 dias de ações ininterruptas.

As viaturas contam com tanques e bombas acopladas, e visam otimizar a resposta aos focos de incêndio que surgem, muitas vezes, em regiões remotas.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Frederico Salas, a entrega faz parte do planejamento anual de prevenção e combate a incêndios iniciado no ano passado.

“Essas 20 viaturas, junto às guarnições formadas, estarão prontas para atuar no Pantanal. Temos também o curso de formação de combate a incêndio florestal em andamento, com bombeiros de MS, Bahia e Rio de Janeiro sendo capacitados para atuar no bioma”, afirmou.

Além da logística, o Estado aposta na capacitação: já são mais de 215 brigadistas formados e quase 150 militares treinados em técnicas específicas, como operação de drones e direção 4×4.

Em abril, foi realizada uma queima prescrita no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, como parte do manejo integrado do fogo.

Durante a entrega, o governador Eduardo Riedel (PSDB) reforçou que o combate ao fogo no Estado deixou de ser uma ação pontual. “Hoje temos calendário e estrutura permanente, com equipes já mobilizadas no Pantanal para monitoramento e resposta rápida. A preparação é constante”, disse.

Edurado Riedel durante a entrega de equipamentos nesta segunda-feira (12) – Foto: Divulgação/Governo de MS

Já a Polícia Penal recebeu 13 viaturas com proteção balística, além de 700 pistolas, 398 coletes de última geração e fuzis. Os equipamentos serão distribuídos para unidades em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas, Naviraí e Dois Irmãos do Buriti.

Segundo o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, a estrutura busca garantir segurança aos servidores e atender à realidade do sistema penitenciário.

“Temos uma das maiores populações carcerárias per capita do mundo. É fundamental oferecer condições para que os policiais penais cumpram sua função e também contribuam para a reeducação de quem está preso”, declarou.

*Com informações do Governo de MS