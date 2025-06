Com influência regional, Atitude 67 e Top Samba reúnem 15 mil pessoas no Parque das Nações

Mais de 15 mil pessoas acompanharam o pagode sul-mato-grossense de Atitude 67 e Top Samba na noite deste domingo (15), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

A apresentação fez parte da programação do evento MS ao Vivo, que vem reunindo artistas e o público local em uma série de shows ao ar livre.

Ambos os grupos nasceram na capital de Mato Grosso do Sul e hoje ganham projeção nacional misturando pagode com elementos da cultura regional. No palco, além da energia contagiante, o destaque foi a identidade musical construída com influências locais — do instrumental tradicional à experimentação com ritmos de fronteira, como a Vanera.

“A gente vem daqui”

O Atitude 67, que estourou nacionalmente a partir de 2017, foi formado por amigos de infância que cresceram entre rodas de samba e encontros musicais ainda na escola. “Viemos muito nesse parque assistir grandes shows. Aprendemos a andar de skate aqui. E agora estamos no palco, com um público maravilhoso. É muito gratificante”, disse Henrique Regê, percussionista do grupo.

A apresentação teve clima de reencontro. Na plateia, a mãe de Regê, Lecir Regenold, acompanhava tudo de perto. “Ele me ligou assim que pegou o diploma em Oceanografia e disse que ia morar em São Paulo pra tocar com os amigos. Agora está aqui, no mesmo palco em que tantas vezes veio como espectador”, contou.

Mistura de estilos

O grupo, formado por Pedrinho, Leandrinho, GP, Eric, Karan e Regê, destacou que o diferencial do som está na soma das bagagens musicais. “Cada um tem uma formação diferente, e isso traz uma mistura que inclui até a música daqui do Estado”, explicou Karan Cavallero, um dos vocais do grupo.

O Top Samba, com 19 anos de estrada, também carrega essa fusão em sua trajetória. Liderado por Vinicius Barreto, o grupo é formado também por Lucas Bastos, Alex Júnior e Abdon Neto.

Eles também iniciaram a carreira em Campo Grande e hoje fazem turnês por diversas cidades do país.

“Estar nesse palco é uma conquista enorme. A gente assistiu muitos ídolos aqui. Agora estamos levando nossa música pra outros estados, inclusive com toques da cultura de MS”, afirmou Barreto.

Cultura local no som nacional

Durante a apresentação, o Top Samba mesclou repertório autoral com homenagens à música sul-mato-grossense. “Em São Paulo, agora nas festas juninas, tocamos uma Vanera inspirada no grupo Tradição. A recepção foi ótima. É uma forma de mostrar de onde viemos”, completou o vocalista.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS