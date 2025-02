Com investimento de R$ 2,4 milhões, Polícia Militar recebe 115 armas de eletrochoque

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) recebeu um reforço no seu arsenal não letal com a entrega de 115 unidades importadas do Dispositivo de Incapacitação Neuromuscular – Taser 7.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos do Governo do Estado, totalizando um investimento de mais de R$ 2,4 milhões, e serão utilizados em ações operacionais.

A cerimônia de entrega aconteceu na última sexta-feira (20) no Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPMChoque), em Campo Grande, e reuniu autoridades da segurança pública estadual.

O Comandante-Geral da PMMS, Coronel Renato dos Anjos Garnes, destacou que a modernização dos equipamentos faz parte de um processo contínuo para melhorar as condições de trabalho dos policiais e a segurança da população.

As armas de eletrochoque são utilizadas como alternativa a métodos letais e permitem a imobilização temporária de indivíduos em situações de abordagem.

Com a nova aquisição, a PMMS amplia o uso desse tipo de equipamento no estado, seguindo uma tendência já adotada por forças policiais em outras regiões do país.

*Com informações da PMMS