Com mais de 220 empresas, Rua Souto Maior recebe projeto do Sebrae para impulsionar comércio local

O Sebrae/MS lançou nesta segunda-feira (28) o projeto “Movimento de Rua” na Rua Souto Maior, localizada no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande. O evento, realizado no Restaurante Varandão, apresentou aos empresários da região um plano com ações para revitalizar o polo comercial da rua, que reúne mais de 220 empresas.

As iniciativas fazem parte de um esforço para tornar os espaços comerciais mais atrativos, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios e no engajamento coletivo. O Movimento de Rua contempla ações de curto, médio e longo prazo e, nesta primeira fase, inclui 31 vias em Campo Grande e Dourados — sendo 20 na Capital e 11 em Dourados.

Durante o lançamento, o Sebrae e parceiros locais apresentaram estratégias personalizadas conforme o perfil de cada rua. A programação contou com dinâmica de conexão, depoimento de empresária local, espaço para trocas de ideias e oportunidades de networking.

Fala de Claudio Mendonça sobre as estratégias e ações voltadas para o empreendedorismo local – Foto: Gerson Wassouf/RCN67

O diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, afirmou que a proposta do projeto é fomentar cooperação entre comerciantes.

“Fortalecer a rua é fortalecer cada negócio. Às vezes, a solução está na colaboração, não em grandes investimentos. O Sebrae entra com conhecimento, mas o primeiro passo é ouvir o empreendedor”, disse o diretor-superintendente.

Vencendo desafios

Empresários como Leila Cintra, dona de uma ótica há seis anos na Rua Souto Maior, destacaram as dificuldades enfrentadas, especialmente com a qualificação de mão de obra. “Apesar dos desafios, acredito muito nesse movimento. Estou animada e tenho certeza de que vamos crescer juntos”, afirmou.

Ações e Melhorias Estruturais do Projeto

Além de capacitações e consultorias, o projeto inclui ações de visibilidade e campanhas conjuntas. Um dos diferenciais será a criação de estratégias para datas comemorativas e melhorias estruturais, como estacionamento e sinalização, visando atrair mais clientes.