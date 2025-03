Com manifestação, trecho da BR-163 está totalmente interditado próximo à Naviraí

A BR-163 está totalmente interditada na altura do Km 126, em Naviraí, devido a uma manifestação do Movimento Popular de Luta (MPL) na manhã desta segunda-feira (24). Causa do protesto seria a reivindicação por reforma agrária em Mato Grosso do Sul. O bloqueio impede a passagem de veículos nos dois sentidos da rodovia, exigindo que motoristas busquem rotas alternativas.

Segundo informações da CCRMS Via, aproximadamente 200 pessoas bloqueiam a pista e a liberação é feita apenas para ambulâncias.

Em publicações do MPL nas redes sociais, eles afirmam que “os trabalhadores sem terra de Naviraí, Mundo Novo, Anaurilândia, Nova Alvorada do Sul e Campo grande cobram agenda com o presidente Lula e assentamento das famílias em MS“.

Rotas Alternativas

A retenção de tráfego na rodovia chega a 3 km no sentido sul e 4 km no sentido norte, e ainda não há previsão de liberação.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), condutores que trafegam no sentido norte podem acessar o Km 117 e seguir pela rota de Fátima do Sul, com saída próxima a Dourados. Já no sentido sul, a recomendação é entrar no Km 171, passando por Iguatemi até Mundo Novo.

Atenção na BR-267

Além do bloqueio na BR-163, outro trecho afetado é o Km 224 da BR-267, em Nova Alvorada do Sul, onde o trânsito segue com o sistema pare e siga, permitindo a passagem de veículos em intervalos alternados.

A PRF acompanha a situação e orienta os motoristas sobre as condições do tráfego. A recomendação é buscar rotas alternativas e redobrar a atenção ao se aproximar dos pontos de bloqueio.