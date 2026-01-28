Com mostra de fantasias, matinês inclusivas e desfiles, Carnaval 2026 aposta em programação ampla

Campo Grande prepara o Carnaval 2026 com foco na festa, na estrutura e na inclusão, a programação ocupa a Esplanada Ferroviária e prevê capacidade para receber mais de 100 mil foliões ao longo de três fins de semana.

A abertura ganha destaque com a retomada da Mostra de Fantasias de Luxo em 6 de fevereiro, evento que marca o início oficial do Carnaval na Capital e valoriza o trabalho artístico dos ateliês locais, que seguem para Corumbá na semana seguinte. A mostra não tem caráter de concurso devido aos custos.

Outro ponto alto da programação são as matinês com camarote sensorial voltadas a crianças com deficiência, a proposta cria um ambiente acolhedor e adaptado dentro da festa, com estímulos controlados e atenção às necessidades específicas, reforçando o compromisso com um Carnaval acessível.

Os blocos de rua seguem como coração da festa, com pautas sociais diversas e presença de coletivos que defendem inclusão e direitos, Thallyson Perez, presidente do ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua), reforçou o caráter inclusivo dos blocos, ao afirmar que “a gente tem dentro da nossa identidade vários blocos que levantam várias pautas sociais de inclusão”.

O desfile das escolas de samba acontece nos dias16 e 17 de fevereiro, com transmissão ao vivo pela Rede Educativa.

Serviços e programação em destaque