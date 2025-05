Com nova música e show em Campo Grande, Guilherme e Manoel celebram laços com MS

A dupla Guilherme e Manoel marcou presença no programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande, nesta quinta-feira (29), para uma entrevista descontraída que misturou música ao vivo, bastidores da carreira e anúncio de novidades.

Um dos destaques da conversa foi o lançamento da nova música Carioca, em parceria com Fiduma&Jeca, já disponível nas plataformas digitais.

A faixa faz parte de uma série de colaborações que a dupla vem fazendo e traz uma mistura ousada de sertanejo com pagode, com letra leve, bem-humorada e clima de verão.

É o trem mais doido do mundo. Um pagode falando do agro. A cabeça pira, mas ficou bom demais”, brincou Guilherme durante a entrevista.

Campo Grande como ponto de virada

Mesmo morando em Londrina (PR), Guilherme e Manoel têm relação especial com Campo Grande, onde gravaram o primeiro projeto da carreira. “Foi aqui que tudo começou. A primeira gravação do Guilherme e Manoel foi no Tendel. A gente fala com orgulho que é daqui”, contou Guilherme.

Eles também demonstraram carinho pela cultura local. “A gente adora vir pra cá, comer uma sobá, rever os amigos. Campo Grande sempre nos recebe de braços abertos”, destacou Manoel.

Dupla foi entrevistada por Rodrigo Moreira nesta quinta-feira (30) – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Show neste sábado no Tendel

A dupla se apresenta neste sábado (31) no Tendel, em uma noite que promete resgatar a essência do sertanejo com pegada raiz. “Sem VS, sem frescura. A gente olha pro violonista e puxa a moda na hora”, garantiu Guilherme. O show terá também participação da dupla Miguel& Daniel e do Us Agroboy.

Além da música ao vivo, o evento terá ações promocionais. Quem postar vídeo com o áudio de Carioca nas redes sociais poderá ganhar brindes durante o evento. “Vai ter nosso estande lá, copo de bebida, espaço pra fotos e muita resenha com o público. Vai ser um rolê intimista e top demais”, convidou Manoel.

Da infância à formação da dupla

A entrevista também revelou curiosidades sobre a trajetória dos artistas. Os dois se conheceram em Goiânia, por meio de um amigo em comum, mas só iniciaram o projeto juntos em 2022.

“Nosso empresário teve a ideia, e a gente se mudou pra Londrina. A amizade já existia, foi só juntar o útil ao agradável”, explicou Manoel.

A paixão pela música sertaneja veio desde cedo. Guilherme cresceu em Santa Catarina ouvindo Zezé Di Camargo e o Grupo Tradição, enquanto Manoel foi influenciado pelo avô, fã de Cascatinha&Inhana.

“Desde os três anos mexo com cavalo. Sempre estive no meio do povo da fazenda ouvindo Tonico e Tinoco. Foi natural”, relatou.

Música que une gerações

A dupla também comentou o momento atual da música sertaneja, cada vez mais aberta a colaborações e fusões com outros ritmos. “Essa mistura é importante. Você alcança públicos diferentes e se reinventa. No fim, o que importa é ser música”, definiu Guilherme.