Com nova sede, Insted aposta em inovação, protagonismo estudantil e conexão com o mercado de trabalho na Capital

A Faculdade Insted inaugurou nesta segunda-feira (31) sua nova sede em Campo Grande, marcando um novo capítulo na trajetória da instituição que, aos sete anos de existência, amplia sua atuação com um prédio de 8.500 m², 53 salas de aula, cinco laboratórios de tecnologia, três da área da saúde e um espaço de coworking voltado à integração entre estudantes e mercado de trabalho.

Localizada na esquina da Avenida Fernando Corrêa da Costa, com a Rua 13 de Maio, a nova unidade foi construída “do zero” e levou um ano e quatro meses para ser concluída. O projeto arquitetônico prioriza não apenas a expansão física, mas principalmente o modelo pedagógico que coloca o estudante como protagonista do processo de aprendizagem — conceito que permeia o slogan da instituição: “Você no centro”.

“Esse prédio representa a modernidade em pessoa. Não estamos falando de modismo, mas de um ensino em que o aluno participa ativamente, discute, questiona e constrói conhecimento. É o que chamamos de sala invertida”, explicou o diretor da mantenedora da Insted, o professor Pedro Chaves dos Santos Filho, ex-senador e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

“Hoje o estudante não aceita mais ficar quatro horas ouvindo o professor falar. Ele quer participar, e isso faz toda a diferença no aprendizado e na motivação”, completou.

Tecnologia, empreendedorismo e novos cursos

A diretora-geral da Insted, Eva Elise Domingos dos Santos Bumlai, a Neca, celebrou o momento como um marco histórico para a instituição. “Esse prédio mostra o quanto crescemos. Começamos com cinco graduações e hoje já oferecemos 16 cursos, mais de 20 pós-graduações e vamos ampliar o portfólio com foco em saúde, tecnologia e agro, que são áreas estratégicas do nosso estado.”

Neca também destacou o papel do empreendedorismo e da inovação como diferenciais da nova fase. Com a inauguração da sede, a faculdade lança o ‘Insted Hub’, programa de pré-incubação de empresas voltado para projetos acadêmicos com viés empreendedor.

A proposta é conectar teoria e prática e aproximar os estudantes do mercado de trabalho desde o início da formação.

O curso de Direito, um dos carros-chefes da instituição, é coordenado pelo desembargador e Corregedor-Geral Ruy Celso Florence, e conta com docentes que atuam como juízes, promotores e advogados — modelo que se repete em outras áreas, como Odontologia e Psicologia.

Curso de Odontologia é um dos diferenciais da Faculdade – Foto: Fernando de Carvalho/RCN67

Um prédio, muitas histórias

Mais do que concreto e vidro, a nova sede da Insted carrega memórias e transformações urbanas. Em frente à sede, o pipoqueiro José Luiz dos Santos, o conhecido Baiano, acompanha há mais de quatro décadas as mudanças da região — e foi testemunha do nascimento da faculdade.

“Isso aqui era matagal. Vi virar quadra, piscina… agora essa faculdade. É gratificante. Atendo hoje filhos e netos de quem comprava pipoca aqui quando era criança”, conta, emocionado.

O movimento intenso de estudantes no entorno da nova sede também deve contribuir para a revitalização do centro da cidade, segundo a diretora. “Estamos entregando para Campo Grande um empreendimento educacional com infraestrutura de ponta e com a proposta de transformar a realidade dos nossos alunos e da nossa comunidade”, reforçou Neca.

