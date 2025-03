Com número de pacientes seis vezes acima da capacidade, Santa Casa de Campo Grande fecha as portas para o SUS

“Temos diversos pacientes aguardando atendimento, aguardando leito. A Santa Casa passa por uma situação gravíssima de desabastecimento e os pacientes continuam chegando em grandes volumes. Este final de semana contou com diversos politraumas, diversas situações que culminaram nessa lotação impressionante do nosso hospital“, informou o diretor técnico Dr. William Leite Lemos Júnior.

Durante a entrevista com Pedrossian Neto (PSD) na manhã desta segunda-feira (17), o parlamentar criticou a falta de reajustes no repasse da Prefeitura e defendeu a isenção de ICMS para hospitais filantrópicos

O ofício de nº 54/2025 foi enviado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para a Coordenadoria de Urgências e Central de Regulação Hospitalar, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), para a Central de Regulação Estadual e para o Ministério Público, por meio da 32ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. O Conselho Regional de Medicina também foi comunicado sobre a decisão.

A situação aqui na Santa Casa de Campo Grande é, como a gente pode dizer, caótica, pela falta de outro termo que podemos colocar. Estamos aqui diante de pacientes que se acumulam e se aglomeram nos corredores. Dr. William Leite Lemos Júnior – diretor técnico da Santa Casa de Campo Grande

O hospital informou que devido ao desabastecimento de medicamentos e insumos, o atendimento pediátrico “também tem sido um problema sério para nós nesses últimos dias” e que a unidade não consegue dar a vazão necessária para os pacientes e a demanda por atendimento “continua crescente, pressionando gravemente a assistência no nosso hospital. Infelizmente, o Hospital Santa Casa de Campo Grande pede socorro porque não estamos conseguindo mais manter a assistência em níveis aceitáveis“, concluiu o diretor técnico.

As secretarias de Saúde municipal e estadual ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a decisão do maior hospital da região Centro-Oeste do país, em volume de atendimentos do SUS, de paralisar os serviços diante de mais uma crise financeira enfrentada pela instituição.