Com ônibus parado, Estado confirma antecipação do passe estudantil

Diante da greve no transporte público, o governo do Estado declarou que vai antecipar recursos do convênio do passe estudantil para a prefeitura, com o objetivo de aliviar a crise financeira do sistema e permitir o pagamento às empresas concessionárias da Capital.

Segundo o governador, o repasse faz parte de um acordo firmado há cerca de cinco anos, ainda na gestão de Reinaldo Azambuja, quando o Estado assumiu o custeio de parte das passagens dos estudantes da rede estadual que utilizam o transporte público municipal com gratuidade.

“O Estado paga essas passagens por meio de um convênio com a prefeitura, que é renovado todos os anos”, explicou. Tradicionalmente, os repasses são feitos ao longo do ano, em dez, onze ou até doze parcelas.

Eduardo Riedel

Em 2025, no entanto, os pagamentos foram concentrados em quatro parcelas, referentes aos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, no valor de pouco mais de R$ 3 milhões por mês. De acordo com o governo, os repasses estão sendo realizados conforme o previsto.

O governador afirmou que discutiu o tema com a prefeita no início da semana, mas ponderou que qualquer antecipação precisa respeitar os limites fiscais do Estado. “Não é só uma questão de caixa. É uma questão de capacidade de pagamento e de todo o conjunto fiscal”, disse.

Após análise da equipe econômica, o governo sinalizou que existe, sim, a possibilidade de antecipar a parcela prevista para janeiro, desde que o pedido seja formalizado pela prefeitura. “Se houver a formalização, a gente altera o convênio e antecipa o pagamento”, afirmou.

Segundo o governador, o recurso seria repassado imediatamente ao município, que ficará responsável por decidir como conduzir a aplicação dos valores no contexto da crise do transporte público.

Confira a declaração:

