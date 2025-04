Com participação aberta, Semana da Inovação aproxima tecnologia e assistência em Campo Grande

INQUÉRITO CIVIL

Escola de Ponta Porã é alvo do MP por negligenciar crianças com deficiência

Investigação foca em possíveis falhas no cuidado a estudantes em situação de vulnerabilidade O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para investigar possíveis casos de negligência no atendimento a crianças com deficiência em uma escola da rede municipal de Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai. A […]