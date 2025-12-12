Com produção histórica e expansão industrial, Mato Grosso do Sul fecha 2025 entre os gigantes do agronegócio

Mato Grosso do Sul encerra 2025 como um dos estados que mais avançaram no agronegócio, safra recorde de soja e milho impulsiona o estado, crescimento expressivo do Valor Bruto da Produção (VBP) e conquistas sanitárias ampliaram mercados. O desempenho consolidou o estado como referência em produtividade, sustentabilidade e competitividade, além de atrair novas indústrias e ampliar fronteiras produtivas.
A safra 2024/25 somou 28 milhões de toneladas de soja e milho, alta de 35% em relação ao ciclo anterior, e garantiu a 5ª posição no ranking nacional. A produtividade do milho foi o grande destaque, com aumento de 62% após forte quebra no ano anterior.
O crescimento também foi impulsionado pela expansão das indústrias de etanol de milho. Na safra atual, o estado produziu 1,58 bilhão de litros do biocombustível, avanço de 58% e estímulo direto à demanda por grãos.
Outras cadeias ganharam força, como a citricultura, que projeta 30 mil hectares de laranja, e o amendoim, com 43,5 mil hectares cultivados em 2025. No setor florestal, o eucalipto ultrapassou 1,89 milhão de hectares, impulsionado pela expectativa de novas plantas industriais em Inocência e Bataguassu.
Além do desempenho produtivo, 2025 marcou a intensificação das práticas de manejo sustentável. Sistemas integrados, rotação de culturas e técnicas de mitigação climática fortaleceram uma agricultura mais resiliente.
Tamiris Azoia, coordenadora do departamento técnico da Famasul, ressalta o trabalho dos produtores de Mato Grosso do Sul.
“Os produtores sul-mato-grossenses demonstraram mais uma vez sua capacidade de adaptação, investindo em tecnologias que elevam a produtividade e preservam o meio ambiente”, afirma Tamiris.
Na pecuária, o estado registrou avanços importantes. O abate de bovinos cresceu 4%, somando 4,1 milhões de cabeças, enquanto a suinocultura chegou a 3,5 milhões de animais abatidos. A avicultura manteve estabilidade com 186,2 milhões de aves processadas. O VBP atingiu R$ 84 bilhões, alta de 18%, e o PIB estadual deve fechar o ano com crescimento de 6,8%, totalizando R$ 227 bilhões.
As exportações do agronegócio também avançaram. Entre janeiro e novembro, o setor faturou US$ 9,2 bilhões, crescimento de 4%. A celulose liderou as vendas externas, representando 31% da receita, seguida pela soja em grãos e pela carne bovina, que registrou aumento de 51%.
A infraestrutura para escoamento da produção recebeu investimentos essenciais. A retomada da concessão da BR-163/MS prevê R$ 16,6 bilhões em obras ao longo de 29 anos. Outro projeto estratégico, a Rota da Celulose, prevê R$ 10 bilhões em melhorias em 870 km de rodovias. O leilão da Hidrovia do Rio Paraguai, marcado para 2026, promete reduzir custos logísticos, enquanto melhorias em aeroportos ampliam a movimentação de cargas de maior valor agregado.
A citricultura, uma das principais apostas do estado, ganhou novo impulso com ações legais e sanitárias implementadas em 2024 e 2025, incluindo a proibição da murta, planta que hospeda o vetor do greening, e linhas de crédito específicas para implantação e manutenção de pomares. Municípios como Ribas do Rio Pardo e Campo Grande regulamentaram a “Lei do Citrus”, reforçando o controle fitossanitário.
O ano também foi marcado por conquistas sanitárias decisivas. Em maio, o Brasil obteve o status de área livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) no qual a Famasul teve papel fundamental. O estado manteve ainda o status sanitário em outras cadeias, livre de doenças como Influenza Aviária, Peste Suína Africana e Doença de Newcastle.
O presidente da Famasul Marcelo Bertoni destacou as conquistas do estado em 2025.
“Esse reconhecimento reforça a credibilidade da pecuária de Mato Grosso do Sul e abre novas portas no mercado global”, ressalta Marcelo Bertoni.
Na agenda ambiental, o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Bioma Pantanal compensou 59 propriedades pela conservação de áreas nativas além do exigido por lei, somando R$ 30 milhões, enquanto a Lei do Pantanal garantiu segurança jurídica e valorização das práticas sustentáveis tradicionais na região.
*Com informações da Famasul