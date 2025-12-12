Com produção histórica e expansão industrial, Mato Grosso do Sul fecha 2025 entre os gigantes do agronegócio

Mato Grosso do Sul encerra 2025 como um dos estados que mais avançaram no agronegócio, safra recorde de soja e milho impulsiona o estado, crescimento expressivo do Valor Bruto da Produção (VBP) e conquistas sanitárias ampliaram mercados. O desempenho consolidou o estado como referência em produtividade, sustentabilidade e competitividade, além de atrair novas indústrias e ampliar fronteiras produtivas.

A safra 2024/25 somou 28 milhões de toneladas de soja e milho, alta de 35% em relação ao ciclo anterior, e garantiu a 5ª posição no ranking nacional. A produtividade do milho foi o grande destaque, com aumento de 62% após forte quebra no ano anterior.

O crescimento também foi impulsionado pela expansão das indústrias de etanol de milho. Na safra atual, o estado produziu 1,58 bilhão de litros do biocombustível, avanço de 58% e estímulo direto à demanda por grãos.

Outras cadeias ganharam força, como a citricultura, que projeta 30 mil hectares de laranja, e o amendoim, com 43,5 mil hectares cultivados em 2025. No setor florestal, o eucalipto ultrapassou 1,89 milhão de hectares, impulsionado pela expectativa de novas plantas industriais em Inocência e Bataguassu.

Além do desempenho produtivo, 2025 marcou a intensificação das práticas de manejo sustentável. Sistemas integrados, rotação de culturas e técnicas de mitigação climática fortaleceram uma agricultura mais resiliente.

Tamiris Azoia, coordenadora do departamento técnico da Famasul, ressalta o trabalho dos produtores de Mato Grosso do Sul.

“Os produtores sul-mato-grossenses demonstraram mais uma vez sua capacidade de adaptação, investindo em tecnologias que elevam a produtividade e preservam o meio ambiente”, afirma Tamiris.

Na pecuária, o estado registrou avanços importantes. O abate de bovinos cresceu 4%, somando 4,1 milhões de cabeças, enquanto a suinocultura chegou a 3,5 milhões de animais abatidos. A avicultura manteve estabilidade com 186,2 milhões de aves processadas. O VBP atingiu R$ 84 bilhões, alta de 18%, e o PIB estadual deve fechar o ano com crescimento de 6,8%, totalizando R$ 227 bilhões.