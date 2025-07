Com recorde de municípios, Paralimpíadas Escolares movimentam a Capital neste fim de semana

Campo Grande sedia, entre os dias 11 e 13 de julho, a 14ª edição das Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul, maior evento estudantil do paradesporto no estado. A cerimônia de abertura será realizada nesta sexta-feira (11), às 18h30, no Eco Hotel do Lago.

A competição reúne estudantes com deficiência física, intelectual ou visual de 17 municípios sul-mato-grossenses, superando a marca do ano passado, quando 13 cidades participaram.

A expectativa da organização é reunir aproximadamente 350 paratletas nas modalidades de atletismo, bocha, tênis de mesa e parabadminton.

Além de fomentar o paradesporto na rede escolar, a etapa estadual também tem caráter classificatório: os destaques da competição devem representar Mato Grosso do Sul na fase nacional das Paralimpíadas Escolares, marcada para novembro, em São Paulo.

De Campo Grande a Sonora: interior em peso na disputa

Participam desta edição representantes de Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

A programação se espalha por diferentes pontos da cidade. No sábado (12), o Eco Hotel do Lago recebe as partidas de tênis de mesa e bocha; o Parque Ayrton Senna abriga as provas de atletismo; e o Rádio Clube Campo Grande sedia o parabadminton. No domingo (13), a competição se encerra com mais uma rodada do atletismo no Ayrton Senna, a partir das 8h.

Esporte como inclusão e formação

Voltadas exclusivamente para estudantes com deficiência, as Paralimpíadas Escolares estaduais têm como missão incentivar a prática esportiva desde a base, promover a inclusão e desenvolver novos talentos do paradesporto. A competição também serve como vitrine para jovens que buscam espaço no cenário esportivo nacional.

*Com informações da Fundesporte